Scorpions cancela su concierto en Bogotá por enfermedad, siguen en duda Puebla y Aguascalientes

La legendaria banda de rock alemana Scorpions ha anunciado con gran pesar la cancelación de su concierto programado para esta noche en Bogotá. La noticia, que ha tomado por sorpresa a los miles de fanáticos colombianos, se debe a la persistente enfermedad de su icónico vocalista, Klaus Meine. A través de un comunicado oficial, la banda expresó su profunda decepción por no poder presentarse en uno de sus países favoritos.

Según el anuncio, Klaus Meine aún no se ha recuperado completamente del virus y la infección respiratoria que previamente obligaron a la banda a cancelar su show en Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos y la esperanza de una pronta mejoría, el vocalista sigue sin poder cantar, lo que imposibilita la realización del esperado concierto en la capital colombiana.

La banda no ocultó su frustración ante esta situación, enviando "masivas disculpas" a todos sus leales seguidores en Colombia. En el comunicado, Scorpions reafirmó su cariño por el público colombiano y prometió hacer todo lo posible para regresar al país en el futuro. Esta cancelación representa un duro golpe para los fanáticos que esperaban ansiosamente la presentación de clásicos como "Wind of Change" y "Rock You Like a Hurricane".

"Lamentamos profundamente que Scorpions no pueda presentarse en Bogotá esta noche. Klaus aún no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que obligó a Scorpions a cancelar su reciente concierto en Buenos Aires y, lamentablemente, aún no puede cantar. La banda envía sus más sinceras disculpas a todos sus fieles seguidores en Colombia y, una vez más, se siente profundamente decepcionada por no poder tocar en uno de sus países favoritos", escribieron.

El concierto de Scorpions estaba previsto como uno de los actos principales del festival Monsters of Rock en Bogotá. Los organizadores del evento aún no han anunciado si habrá un reemplazo para la banda alemana o cómo afectará esta cancelación al desarrollo del festival. Se espera que en las próximas horas se emita información adicional sobre las posibles compensaciones para los asistentes que contaban con ver a Scorpions en vivo.

Sobre este festival que se realizará en Colombia, se puede decir que siguen en pie los invitados del cartel, entre ellos Judas Priest, Europe, Opeth, Darkness y Kronos. Se espera que durante las próximas horas se den a conocer los nuevos horarios de patrticipación en caso de que sea necesario cambiarlos.

Esta noticia sin duda genera incertidumbre entre los seguidores de la banda en otras ciudades de Latinoamérica donde Scorpions tiene programadas presentaciones próximas, incluyendo Quito y varias fechas en México. La salud de Klaus Meine se ha convertido en un tema de preocupación para la comunidad rockera, que espera su pronta recuperación para poder seguir disfrutando del legado musical de esta emblemática agrupación.

Este es el calendario que tienen en México: