Saúl “El Jaguar” admite haberle prohibido a su esposa tener redes sociales: "Fui un machista"

Saúl "El Jaguar" hizo frente a los rumores que lo señalaban de tener "celos enfermizos" con su esposa, Miriam Chávez, al grado de tener el control de sus redes sociales. El cantante negó que eso suceda en su matrimonio, aunque admitió que en el pasado le prohibió a su pareja tener alguna plataforma como parte, aseguró, de una estrategia para cuidar su imagen ante el crecimiento de su carrera en la industria.

Saúl Alarcón, como es el nombre de pila del cantante, se casó en 2024 con Mariam Chávez luego de 15 años de relación. Aunque se muestran más enamorados y unidos que nunca como familia, el artista no ha evitado ser blanco de controversia como la más reciente en la que fue llamado “machista” por supuestamente tener el control de las redes sociales de su esposa por celos.

En entrevista para el programa “De primera mano”, Saúl “El Jaguar” aclaró que no existe tan control sobre su esposa, pero admitió ser un hombre celoso por lo que en alguna ocasión ha lanzado algunos reclamos. Además, recordó que hace algunos años le prohibió a Mariam Chávez tener redes sociales como parte de una estrategia de imagen en su carrera musical.

“En un momento yo fui un machista, pero te estoy hablando de hace más de 10 años o más. Hubo un momento en el que yo sí le prohibía tener redes sociales a mi esposa, pero en ese momento era porque en mi oficina, los tiempos han cambiado mucho, pero me decían: ‘No quiero que sepan que tienes una relación porque las fanáticas mujeres se van a alejar porque ya tienes una pareja y se van a sentir mal, ya no te van a ver como un amor platónico, alguien inalcanzable. Hoy en día los tiempos han cambiado para bien”, dijo el cantante.

El intérprete de “Te faltó quererme” también reconoció ser celoso, algo que lo ha llevado a hacerle reclamos a su esposa por los halagos que recibe en redes sociales de las que, puntualizó, no tiene ningún control ya que se trata de algo “muy personal” y tampoco le hace comentarios sobre las imágenes que comparte.

“Como todo hombre yo soy muy celoso, soy celoso, le digo: ‘Por qué te pusieron eso’, pero no, se lo digo en el buen sentido de la palabra. No soy una persona que me sienta incómoda ni nada de eso, somos una pareja, somos una familia, es más, cuando subo fotos con mi familia tienen más likes porque les gusta vernos unidos, juntos y ver que ‘El Jaguar’ tiene una relación estable”, añadió.