Nodal dice estar orgulloso de tener un capítulo de la Rosa de Guadalupe inspirado en su vida amorosa | VIDEO

Christian Nodal se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida, tanto personal como profesional, y es que, el sonorense trata de nuevamente tener una buena relación con la prensa, luego de la fuerte polémica que protagonizó en 2024 al anunciar su romance con su ahora esposa Ángela Aguilar.

Debido a lo anterior, es que, la controversia llegó a tal nivel que, productores de programas como “La Rosa de Guadalupe”, se inspiraron en todo lo que vivió Nodal en su vida amorosa para crear un capítulo basado en el trío amoroso que el sonorense vivió en 2024. Ahora y ya con los ánimos más calmados, Christian dice estar orgulloso de tener su propio episodio de esta exitosa producción.

Nodal habla del capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en él

Este martes 29 de abril, a través de las redes sociales del podcast conducido por Slobo y Ricardo Pérez “La Cotorrisa”, compartieron que Christian Nodal será el invitado de su próximo episodio, debido a esto es que ya en redes sociales circulan algunos clips de lo que será la participación del sonorense.

Y es justamente, en un pequeño adelanto que se ha viralizado, Nodal dice estar orgulloso de que su historia de amor haya inspirado a los productores, sin embargo, todo esto es en un tono sarcástico, pues, lo comparó con todos los premios que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Nadie tiene Billboards ni Grammys, yo tengo Billboards, Grammys y un episodio en La Rosa de Guadalupe”, dijo Nodal en La Cotorrisa

Cabe señalar que este capítulo aún no ha sido publicado y tanto Slobo como Ricardo Pérez no han confirmado la fecha en la que el episodio con Nodal será lanzado a sus redes sociales, sin embargo, todos los miércoles en su canal oficial lanzan un nuevo episodio

¿Dónde ver el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en Nodal?

Aunque en octubre de 2024, furioso salió en redes sociales Nodal a defender a su esposa Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu en un podcast en Argentina, el sonorense aseguró que la frase “Fan de su relación” nunca existió y aunque en ese momento dijo estar enterado del capítulo de “La Rosa de Guadalupe” que hicieron sobre este tema, no ahondó más en detalles.

Si tu aún no has visto este capítulo, el cual muchas veces la producciones los repiten constantemente, pero, si no quieres esperar para poder disfrutarlo puedes verlo en YouTube en la cuenta oficial de La Rosa de Guadalupe.