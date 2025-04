Mariana Seoane se lanza contra Susana Zabaleta y asegura que "mantiene" a Ricardo Pérez

Mariana Seoane ha dado de qué hablar por el apoyo que ha mostrado a la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero esta vez se vio envuelta en una nueva controversia por lanzar un comentario negativo sobre el romance que sostiene Susana Zabaleta con Ricardo Pérez destacando la diferencia de edad que existe entre ellos y asegurando que la actriz “mantiene” al comediante, quien es 30 años menor que ella.

En días recientes, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez celebraron su primer aniversario de noviazgo por lo que el también youtuber dedicó un tierno mensaje a la actriz en el que, una vez más, hace frente a las críticas que han recibido por la diferencia de edad que existe entre ellos ya que él tiene 30 años y la también cantante 60. Algo que mencionó Mariana Seoane asegurando que la actriz sostendría económicamente al comediante.

La intérprete de "Me equivoqué" habló sobre su nuevo proyecto musical junto al artista peruano Pascal titulado "Amantes del peligro" en hablan de la relación entre una mujer con un hombre más joven. Aunque la cantante no se mostró en desacuerdo con el tema, lanzó un comentario contra Susana Zabaleta por su romance con Ricardo Peralta dejando ver que la actriz supuestamente se haría cargo económicamente del comediante.

“Generalmente nunca es mal visto de un hombre hacia una mujer, ¿cierto? Como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, dijo en un encuentro con los medios retomado por el programa "Sale el Sol".

Aunque Susana Zabaleta no ha dudado en responder a las críticas por su noviazgo con Ricardo Pérez, también admitió que evita ver los comentarios que recibe a través de redes sociales ya que sí han logrado afectarla. Durante su visita al programa "Pinky Promise" de YouTube con Karla Díaz, la actriz también reveló que ha perdido algunas de sus amistades debido a que están en contra del romance que sostiene con el creador de contenido.

“Sí, para qué digo que no, si sí (…) Yo no veo los comentarios porque si los ves te enfermas cañón, hay tanto hate. La gente que te conoce, por eso conté lo de mi amiga. A la gente que no te conoce no te puede afectar porque dices: ‘Es tu opinión, corazón, lo siento mucho’, pero en el fondo sí duele”, dijo Zabaleta.