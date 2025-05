Lupillo abandona La Casa de los Famosos All Stars por una condición médica, ¿cuál es su estado este 30 de abril?

Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All Stars 2025 por un problema médico. Así lo anunció la producción a través de un tuit en su página oficial, donde explican las razones que lo llevaron a ser eliminado sin tener que pasar por el proceso habitual de nominación.

Estos son los participantes que siguen en la contienda y buscarán quedarse con el primer lugar de la edición 2025: Alfredo Adame, Carlos Antonio Cruz, Dania Méndez, Luca Onestini, Luis Alberto Ordaz, Manelyk González, Niurka Marcos, Patricia Navidad, Paulo Quevedo, Rosa Caiafa

Lupillo Rivera se retiró aplaudido por todos sus amigos, además de que no dejaba de llorar. También dejaron que se fuera por la puerta grande como todos los eliminados y no tuvo que hacerlo por la puerta trasera. Este fue el mensaje de despedida que brindó a sus compañeros:

"Ahorita, antes, producción y la jefa, por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en la casa. Me la he pasado bien o mal, les pido disculpas a ustedes y a la producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, discutir, poner las cosas en jaque. A los amigos de mi cuarto, pido una disculpa, perdón, no está a mi alcance, necesito atenderlo. Les deseo lo mejor, si los ofendí o me pasé, una disculpa. De todo corazón les digo que gane el mejor"