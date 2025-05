Llega a Disney Plus el nuevo K-Drama sobre asesinatos en serie que te dejará en suspenso

La plataforma de streaming Disney Plus, conocida por sus K-Dramas con temáticas únicas, acaba de confirmar que mayo estará lleno de sorpresas, pues llegará a su catálogo el thriller de misterio y suspenso “Nine Puzzles”, el cual será protagonizado por Kim Da Mi y Son Suk Ku.

Con un total de 11 episodios, este nuevo drama coreano es ideal para quienes aman las historias de crímenes y asesinos seriales, pues la historia trata sobre una joven huérfana que fue adoptada por su tío, pero un día este es asesinado brutalmente, por lo que buscará a los culpables.

Sin embargo, lo que más destaca de “Nine Puzzles”, el nuevo K-Drama de Disney Plus, no solo es su historia, ya que ha sido elogiado por sus efectos visuales únicos, así como por su guion original, el cual promete ser muy diferente a otras producciones de su género.

“Nine Puzzles” tendrá un total de 11 episodios. (Créditos: Disney Plus)

¿De qué trata “Nine Puzzles”, nuevo K-Drama de Disney Plus?

Dirigido por Yoon Jong Bin y escrito por Lee Eun Mi “Nine Puzzles” es un K-Drama original de Disney Plus que cuenta la historia de Yoon Yi Na, una perfiladora criminal y la única testigo de la muerte de su tío. Por su parte, Kim Han Saem, un detective reconocido, la cree sospechosa del crimen que ocurrió 10 años atrás, por lo que ambos trabajaran juntos para conocer la verdad.

La investigación del caso del tío de Yoon Yi Na revive cuando aparece una nueva ola de asesinatos en serie, pero ella no deja de ser la principal sospechosa de las muertes, por lo que Kim Han Saem la vigilará de cerca hasta cumplir con su deber de proteger a las personas.

“Mientras leía el guion, no podía dejar de preguntarme qué sucedería después. La experiencia inmersiva se sentía como leer una novela policíaca”, reveló Kim Sung Kyun, quien interpreta a Yang Jung Ho. Por su parte, Kim Da Mi quien interpreta a Yoon Yi Na agregó: “Me atrajo la singularidad y la gracia del personaje. Tiene una mente brillante, pero a la vez, es vulnerable”.

¿Cuándo se estrena “Nine Puzzles”, nuevo K-Drama de Disney Plus?

“Nine Puzzles” estará disponible en Disney Plus a partir del 21 de mayo. Al ser una historia original, se espera que cuente con subtítulos al español y esté totalmente doblada. Aunque tendrá un total de 11 capítulos, cada uno se estrenará los martes de cada semana.

“Nine Puzzles” llegará a Disney Plus el 21 de mayo. (Créditos: Disney Plus)

¿Qué más debo saber sobre el K-Drama "Nine Puzzles" de Disney Plus?

Título en inglés: Nine Puzzles

También conocido como: Nine Puzzles

Género: Crimen, Misterio, Suspenso

Episodios: 11

Cadena: Disney Plus

Periodo de emisión: 16-Mayo-2025

Director: Yoon Jong Bin

Guionista: Lee Eun Mi