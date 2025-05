Leticia Calderón se viste de luto y despide a importante miembro de su familia con emotivo mensaje en redes sociales

Leticia Calderón, la conocida actriz mexicana, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida al despedir a su fiel amigo y compañero de vida, Jack, un perrito que estuvo a su lado por más de 12 años. La noticia de su fallecimiento fue compartida por la propia actriz a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor y el vacío que deja la partida de un ser tan querido en su familia.

Jack llegó a la vida de Leticia cuando apenas era un cachorro y rápidamente se convirtió en una parte esencial de su hogar, no solo como mascota, sino como un miembro más de la familia. La actriz y sus hijos, Luciano y Carlo, vivieron momentos de alegría y amor junto a él, quienes compartieron con Jack innumerables recuerdos que, ahora, se tornan en una fuente de nostalgia.

Además, la despedida de un miembro tan querido como Jack no solo afectó a la actriz y sus hijos, sino que también conmovió a numerosos seguidores, quienes se unieron a su dolor y compartieron experiencias similares de pérdida. La partida de una mascota, que muchas veces es considerada un amigo incondicional, puede ser tan devastadora como la de un ser humano, y es algo con lo que muchas personas pudieron identificarse.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió varias fotografías que retrataron el crecimiento del adorable perrito por más de una década, así como la cercanía y el cariño que existía entre el perro y los miembros de la familia Calderón. Además, escribió un mensaje de despedida en donde expresó lo mucho que Jack significó para ella y sus hijos, explicando la falta que le hará en su vida.

Jack. Gracias por los casi 12 años que nos hiciste muy felices. Siempre defendiéndonos, cuidándonos, vernos con tanto amor. Ahora quien me va a acompañar a cocinar?, quien me va a ver bailar? Quien me va a robar besos? Te vamos a extrañar, escribió Leticia Calderón.