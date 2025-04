Las 5 mejores películas de Lars von Trier que no son "Bailando en la Oscuridad"

Un cumpleaños más, pero a la vez, un cumpleaños distinto. Lars von Trier cumple 69 años en medio de la incertidumbre por su estado de salud luego de haber sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson, un padecimiento neurodegenerativo del que aún no hay cura y que va reduciendo de a poco las neuronas que producen dopamina y que ayudan a enviar los mensajes adecuados al cerebro para que el cuerpo pueda moverse.

Hoy en un aniversario más de su nacimiento, celebramos a Lars von Trier una de las figuras más importantes del cine que comenzó en 1980 con su primer largometraje "El elemento del crimen" y de ahí ya nadie lo detuvo. Además de "Bailando en la Oscuridad", una de sus películas más emotivas y a la vez difíciles de digerir —y según también sus propias palabras, de dirigir, sobre todo a Björk— te presentamos esta lista con 5 películas que no puedes perderte.

Celebremos la vida de uno de los cineastas más importantes no sólo del cine europeo, sino del cine a nivel mundial, cuyo talento lo hizo triunfar en festivales que, aún y siendo declarado persona non grata en uno de ellos —Cannes— siguió triunfando en el mundo cinematográfico.

Archivo

1. Rompiendo las olas (1996)

The Criterion es claro al definir que "Rompiendo las olas" (Breaking the waves), es una cinta que rompió las reglas del cine convencional y que es básicamente la obra cumbre de Lars von Trier. Una historia de amor "loco" entre un hombre y una mujer "cuya pasión ardiente los enfrenta instantáneamente con la comunidad puritana de ella". Los especialistas cinematográficos —que en muchas ocasiones tienen críticas no tan fundamentadas— fueron sensatos con esta cinta en la que se hace una crítica profunda a la represión y también a la negación religiosa que alude a principios que en muchas ocasiones son confundidos con el tener —o no— decencia.

2. Medea (1988)

Lars von Trier toma la obra griega de Eurípides y la transforma en una película angustiosa, de acuerdo a la crítica de Filmotomy, desde donde consideran que la Medea de Lars von Trier, a diferencia de la Medea de Eurípides, en donde los atributos divinos pasan a un segundo plano o no tan determinante como en el clásico original. "Su aislamiento de la sociedad, especialmente al estar exiliada, le permite asumir el papel de sujeto activo" refiere la crítica, que a su vez, toman incluso a Medea como parte de un feminismo naciente con revelaciones que podrían parecer poco adecuadas a la época.

3. Europa (1991)

Con señas de un pesimismo brutal. Así es como Filmaffinitty califica a Europa, una película en la que Lars von Trier imprime su sello de "inteligencia endiablada". Aquí, tras la Segunda Guerra Mundial, un joven americano de origen alemán, se traslada a Alemania para ayudar a su tío en una compañía de ferrocarriles. El trabajo, aunque le permite viajar, también le dará oportunidad de conocer los horrores del holocausto y la barbarie cometida en aquellos años. Una de las películas que menos se mencionan del noruego y que más valen la pena.

4. Dogville (2003)

"Creo que la idea de la película es que el mal puede surgir en cualquier lugar". Estas fueron las palabras de Lars Von Trier para The New York Times, apenas unos meses después de lanzarse "Dogville", una cinta que, de nueva cuenta, refrenda el pesimismo del cineasta para con el mundo. "Se mete a tus entrañas con un retrato de lo peor de la humanidad", indican las críticas, que también aluden a que, como siempre, el ser humano termina sintiéndose con el poder de cambiar las cosas, de modificar, de castigar, basado en el rencor.

5. Los idiotas (1998)

The Guardian no pasó de largo cuando criticó esta película de Lars von Trier, justo hace dos años, cuando se realizaba una retrospectiva de la filmografía del director, tomando en cuenta su reestreno a propósito de esta premisa. Filmada en video digital, "Los idiotas" es una película que consuma a Von Trier como un "provocador". Su crítica a la burguesía y al nihilismo en esta cinta, la hacen merecedora de un lugar en el homenaje que hacemos hoy a propósito de su cumpleaños número 69.