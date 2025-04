La emotiva carta póstuma que dejó Miguel Hernández antes de morir en la tragedia del Festival Axe Ceremonia

El mundo del fotoperiodismo y la escena musical en México se vistieron de luto tras la trágica muerte del joven fotoreportero Miguel Ángel Hernández durante la cobertura del festival AXE Ceremonia, así como de la también reportera gráfica Berenice Giles, ambos víctimas de la negligencia de la organización.

Miguel y Berenice eran colaboradores de un medio de comunicación independiente. Ambos fueron alcanzados por una estructura decorativa que colapsó en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Este lamentable generó una profunda consternación y dio paso a investigaciones exhaustas por parte de las autoridades locales.

Las últimas publicaciones de la familia de Miguel, dieron cuenta de una especie de carta o escrito que dejó como despedida en caso de que algo pudiera pasarle no solo dentro de un concierto, sino en cualquier circunstancia de las horas posteriores a las que redactó las palabras.

Miguel Hernández era un egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, y a pesar de su corta trayectoria, ya se había labrado un camino en el competitivo ámbito del fotoperiodismo cultural, especialmente en la cobertura de la música alternativa.

A raíz de su inesperada partida, la familia de Miguel Hernández ha compartido un emotivo y desgarrador mensaje que el joven fotógrafo había dejado escrito en su teléfono celular. Esta carta póstuma revela la profunda sensibilidad de Miguel, así como su manera de pensar sobre sus seres queridos, incluso en un momento de incertidumbre. Sus palabras, cargadas de amor, perdón y una admirable aceptación conmovieron a quienes lo conocieron y a la opinión pública en general.

En su conmovedora despedida, Miguel expresa su voluntad de ser llevado a su pueblo natal, entero o en cenizas, sin ningún tipo de conexión o ceremonia extraña, solicitando únicamente la presencia de un sacerdote. Sus últimas peticiones también incluyen el cuidado de sus perros hasta el final de sus días.

Aprovechó también para pedir perdón a sus padres por cualquier falta de respeto, les agradece infinitamente el amor, las oportunidades o los sacrificios que hicieron para que él pudiera dedicarse a lo que amaba. También dejó un breve mensaje para su hermana, describiéndola como su heroína.

Este es el escrito íntegro:

"Si me muero o algo que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado o algo raro solo lleven a un padre para que me unja, cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén, a mis papás perdón por faltarles el respeto, saben cuánto los amo sin ustedes yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví, gracias por las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz. A mi hermana, gracias por todo y perdón por no ser lo mejor para ti, sabes cuánto te amo, eres mi héroe, gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería hacer. Si ofendí y lastimé a otras personas que amo, tíos, primos, sobrinos o quien sea les pido perdón, pero a veces cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver al rededor. Sean felices y no se queden en el dolor porque ahí no estoy. Fui enormemente feliz, respeten mi decisión."