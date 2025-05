Kike Mayagoitia destapa traición de Adrián Marcelo y excesos del polémico influencer

Aunque ha pasado casi un año desde que "La Casa de los Famosos México 2" llegó a su fin, la polémica persiste para Adrián Marcelo que se convirtió en uno de los participantes más odiados por su comportamiento con algunas de sus compañeras, sobre todo contra Gala Montes. Y es que esta vez fue Enrique "Kike" Mayagoitia el que destapó la traición de quien consideraba uno de sus grandes amigos, así como la indisciplina y el excesivo consumo de sustancias del influencer regiomontano.

Durante su participación en el reality show, Adrián Marcelo fue señalado de fomentar la misoginia, el machismo y la violencia contra las mujeres por su actitud contra algunas de las participantes. Aunque esto le valió su lugar en el programa, los ataques continuaron en redes sociales en donde recibió una ola de críticas por su comportamiento que también le habría costado estar al frente de uno de los proyectos más destacados en la televisión, y así lo reveló Enrique Mayagoitia.

Enrique Mayagoitia rompió el silencio sobre el motivo por el que llegó a su fin su amistad con Adrian Marcelo pese a que le mostró su apoyo aún con la polémica que lo rodeó por “La Casa de los Famosos México”. El conductor indicó que todo se trató de una traición del influencer, pues intentó perjudicarlo y dejarlo sin trabajo en uno de los momentos más vulnerables de su vida personal cuando formaba una familia, algo de que supo más gracias al reality show.

“Me estaba traicionando en ese momento. Él mismo lo dice: ‘Como no me dieron lo que yo quería entonces me voy, decido irme y esperar’. Está dando a entender que él se sentía el éxito del programa y que, si él se iba, se iba a acabar y se lo iban a dar (…) Sentí feo, principalmente porque cuando yo estaba vulnerable le confié dos o tres cosas, después me enteré que las utilizó por atrás, a mis espaldas”, dijo.