Karol Sevilla reiteró su opinión sobre Ángela Aguilar: "No es lo que pienso yo, lo piensa todo México"

Karol Sevilla es una de las voces jóvenes que representan el regional mexicano, pero en los últimos meses se ha metido en algunas polémicas. La cantante decidió arremeter contra Ángela Aguilar, lo que la llevaría a estar en el ojo del huracán. Tras ser cuestionada sobre aquella crítica que realizó hace unas semanas, Sevilla reconoció que no se arrepiente de lo que dijo, pero también dejó claro que no es su opinión, sino la de todo México.

Previo a irse de México para grabar una serie, Sevilla regresó y fue cuestionada por la prensa sobre Ángela Aguilar. En aquella ocasión, la cantante usó frases como "fan de su relación" y "voy a ser tía", además de pedirle a la menor de la dinastía Aguilar que se callara y dejara de dar declaraciones, ya que estaba empeorando todo.

Después de estas declaraciones, Karol decidió ofrecerle una disculpa a Ángela, por si la había ofendido, pero fue en este momento donde dejó claro que o era algo que ella pensara, sino que había externado la opinión de todo México, por lo que sostenía sus palabras. Sevilla dejaría claro que lo había hecho como una broma.

"Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México", indicó a los medios de comunicación Karol Sevilla.

Karol Sevilla no se arrepiente de lo que le dijo a Aguilar (IG: karolsevillaofc)

Las polémicas palabras de Karol Sevilla contra Ángela Aguilar

Las palabras que Karol Sevilla defendió fueron unas donde le hizo una broma ante los medios de comunicación. La actriz dijo que se había creído que iba a ser tía, para después expresar que la iban a demandar. Posteriormente confirmó que le había mandado mensaje a Mario Bautista para decirle que se la había creído, que todos se la habían creído. Antes de terminar su declaración, Karol confirmó que le había puesto que era fan de su relación.

"Pensé que iba a ser tía, ah no, me van a demandar... Le mandé mensaje a Mario Bautista, le dije: 'me la creí', todos nos la creímos. Ojalá que un día se dé. Le puse 'fan de tu relación'... Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía", expresó en marzo de este año.

Hasta el momento no se ha presentado una declaración de Ángela Aguilar a la declaración realizada por Karol Sevilla, por lo que parece que no le prestará importancia a la nueva declaración de la actriz y cantante. La integrante de la dinastía Aguilar y Nodal se han centrado en preparar su primer aniversario de casados, mismo que se dice no será en México.