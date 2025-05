Karla Sofía Gascón pudo ser jugadora del Real Madrid gracias a su amistad con Hugo Sánchez

La vida de Karla Sofía Gascón, actriz española conocida por su participación en producciones icónicas de la televisión y cine iberoamericano, dio un giro cuando en una entrevista para "Ventaneando", la actriz compartió una anécdota fascinante de su juventud, en la que dejó entrever que pudo haber sido futbolista del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

Aunque pueda parecer algo extraño y alejado de sus aspiraciones como actriz, la historia detrás de este sueño deportivo perdido se remonta a su relación con el famoso futbolista mexicano Hugo Sánchez, quien, según Gascón, fue una de las figuras clave que la inspiraron a acercarse al mundo del fútbol profesional.

Y es que Karla Sofía Gascón, a sus 53 años, no solo es una actriz que deslubra en producciones como "Emilia Pérez", sino que también es una apasionada del fútbol. En su encuentro con dicho programa de espectáculos, Gascón detalló cómo, en su juventud, tuvo la oportunidad de ser parte de un selecto grupo de jóvenes futbolistas que aspiraban a formar parte del Real Madrid y esta oportunidad surgió gracias a su amistad con Hugo Sánchez.

La actriz reveló que fue precisamente Hugo Sánchez quien la animó a presentarse a las pruebas de captación de talento del Real Madrid, lo que, para cualquier joven futbolista, representa una de las oportunidades más grandes de su carrera. Para Gascón, esta posibilidad representaba un camino hacia el estrellato en el mundo del fútbol, un campo en el que había estado interesada desde pequeña, sin embargo, hubo un obstáculo insuperable que truncó esta meta.

Mi madre no me dejo ir porque estaba lloviendo. Me dijo: "No vas a ir porque te vas a embarrar" y dije: "Joder", dijo para Ventaneando.