Hijas de Lupillo Rivera piden oraciones por la salud de su padre con un ALARMANTE mensaje en redes

Para muchos de los televidentes de La Casa de los Famosos Telemundo, Lupillo Rivera era el participante que aseguraban esta temporada se convertiría en el ganador de la versión All Star, pero el cantante decidió abandonar la competencia, según dio a conocer la televisora en redes sociales.

Fue a través del Instagram oficial de La Casa de los Famosos All Star la forma en la que informaron sobre la decisión del cantante, quien pidió su salida voluntaria por presuntos problemas y complicaciones médicas, por lo que ahora sus familiares compartieron un alarmante escrito en donde piden oración por la salud del intérprete de regional mexicano.

En el comunicado firmado por Karizma, una de las hijas de Lupillo Rivera y por toda la familia de la estrella expresan su agradecimiento por el apoyo de los fanáticos del cantante mientras estuvo en la competencia, también agregaron que consideran que la salud de su padre es primero y esperan que el público entienda la decisión que se tomó sobre su salida de La Casa de los Famosos All Star.

Lupillo Rivera conocido en el ambiente musical como "El Toro del Corrido" se paró enfrente de los habitantes que aún permanecen en La Casa de los Famosos All Star y expuso la situación en la que se encuentra, describió que necesita atender rápidamente su estado y con lágrimas en los ojos pidió disculpas por su decisión.

“Habitantes, producción, jefa, por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar. Me la he pasado bien con usedes, me la he pasado mal, le pido disculpas a cada uno de ustedes, le pido disculpas a la producción” es parte de los que dijo Lupillo Rivera.