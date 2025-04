Gustavo Adolfo Infante lanza un nuevo mensaje contra Violeta Isfel tras la polémica por cobrar sus saludos

La controversia de la actriz Violeta Isfel sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento después de que Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro revelaran que intentó cobrarle a una maquillista que la arregló para su reciente aparición en el programa "De Primera Mano".

A la polémica se sumó Krisna Isfel, hermana de Violeta Isfel, quien hizo una transmisión en la que se lanzó contra Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes del entretenimiento en nuestro país. La joven llamó "chismoso" y "amarillista" al conductor de "De Primera Mano".

A unos días de la controversia, Gustavo Adolfo Infante volvió a hablar sobre la controversial actitud que tomó Violeta Isfel en su reciente visita al programa "De Primera Mano". El conductor brindó nuevos detalles de lo sucedido aquella tarde en los foros de televisión.

La famosa está en el ojo del huracán. Foto: Violeta Isfel

Gustavo Adolfo Infante habla nuevamente de Violeta Isfel

En la reciente transmisión del programa matutino "Sale El Sol", los conductores hablaron sobre el nuevo escándalo que protagonizó Violeta Isfel. En este espacio Gustavo Adolfo Infante brindó más información de la actitud que tomó la actriz de teatro y televisión.

Sin guardarse nada, el conductor conocido como "El Periodista de las Exclusivas" dijo que Violeta Isfel no solo se negó a enviar saludos si no también rechazó sacarse fotografías con varias personas. El conductor reveló que unas pasantes intentaron sacarse foto con la famosa, pero no tuvieron éxito.

"A algunas (les dio fotos) a dos muchachas pasantes les dijo que no", contó.

Después de que Ana María Alvarado dijera que no están mintiendo sobre lo sucedido en los foros de "De Primera Mano", Gustavo Adolfo Infante lamentó que la situación haya escalado hasta la intervención de su hermana. El conductor lamentó los mensajes que le envió Krisna Isfel.

"Mentirosos, chismosos, la hermana hasta mentando madres", explicó.