Filtran detalles de Yolanda Andrade: estaría muy enojada por su enfermedad y no le contesta ni a Montserrat Oliver

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación desde hace varios años, pues en abril de 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, una dilatación anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro que puede provocar síntomas graves y potencialmente mortales. Desde entonces, ha experimentado una serie de complicaciones, incluyendo problemas de visión, dificultades para hablar y moverse, episodios de parálisis facial y depresión.

A pesar de estas dificultades, Andrade muestra una actitud positiva y ha continuado con sus tratamientos médicos, por lo que en noviembre de 2024, viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para someterse a estudios médicos adicionales, acompañada de sus hermanas. Y aunque no fue confirmado oficialmente, Andrade mencionó en un audio que, en la Clínica Sinai, le habrían confirmado que padece esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central.

Tras su regreso a México, su equipo médico le recomendó descanso, lo que impidió su participación en las grabaciones del programa "Montse & Joe", donde su última aparición fue en el pasado mes de marzo. Sin embargo, nueva información compartida por la periodista Ana María Alvarado podría sugerir que además de su frágil estado de salud, la conductora también se encuentra pasando por momentos emocionales críticos, ya que estaría bastante enojada por su condición.

No obstante, a pesar de que en sus redes sociales Yolanda Andrade continúa publicando imágenes y recuerdos de tiempos pasados, así como mensajes de gratitud dirigidos a sus amigos y seguidores, la realidad detrás de estas publicaciones es distinta, pues según informó la periodista Ana María Alvarado, la conductora de 53 años parece haber elegido alejarse del mundo digital, sin responder llamadas ni mensajes, incluso de personas cercanas.

View this post on Instagram

Hay fotos de ella que ha subido que se ve la tristeza, que se ve la angustia, la desesperación de saber que tienes una enfermedad que no se va a curar [...] Gente cercana a ella me decía que está en una etapa de muy enojada, realmente enojada, afirmó Ana María Alvarado.

De acuerdo con la periodista, fuentes cercanas a Andrade le confirmaron que la conductora se encuentra atravesando una etapa de profundo malestar emocional, caracterizada por el aislamiento y una marcada irritabilidad. Uno de los factores que han influido en su alejamiento del celular y otros dispositivos electrónicos es la sensibilidad que padece a la luz de las pantallas, la cual le provoca fuertes dolores de cabeza y molestias oculares.

No quiere hablar con nadie, se ha alejado del teléfono, no contesta, ya lo dijo un poco Montserrat "mando mensajes y no contesta", sentenció.