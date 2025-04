Filtran audio donde Francisco Cantú revela que quiere dañar a Romina Mircoli | VIDEO

Tras la muerte de Dulce, la pelea entre Romina Mircoli, hija de la cantante, y Francisco Cantú, su expareja, ha dado muchos giros y vueltas. Ahora, después de cuatro meses de la partida de la famosa, se presentó un audio donde se deja claro que todo lo que ha pasado ha sido parte de una estrategia para ganar dinero por parte del empresario.

Durante la última edición de Ventaneando, se mostro un audio en el que Cantú confirma que todo lo que ha hecho es parte de una estrategia para generar dinero, pero también para dañar a Romina. El empresario comienza hablando de que a pesar de que han salido otras polémicas, siempre sabe como reponerse y retomar los primeros puestos en las tendencias.

En el audio se escucha como tiene todo planeado para hacer que la hija de Dulce siempre conteste. A pesar de haber dicho en varias ocasiones que no tiene la intensión de contestar, Cantú termina haciendo que salga a hablar ante los medios de comunicación. Francisco expresó que siempre saca algo en su contra para que se enganche y vuelva a hablar, es decir, vuelva a activar el tema.

"Ahí anda conteste y conteste (Romina), pero te fijas que cuando ya no quiere contestar, yo saco algo en contra de ella y contesta pues. ¿Quién lleva la delantera ahí, quién lleva el gane mi querido gurú? Pues yo, porque la hago que conteste. (...) 'Francisco Cantú es un mentiroso, ya no vamos a no sé qué', y ahí van a caer otra vez. (...) le vuelvo a sacar algo en su contra y se engancha, amigo gurú", expresó el empresario.