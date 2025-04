Elda María retira acusaciones contra Pablo Montero: “Quiero cerrar este capítulo en mi vida”

Luego de la polémica por golpear a un compañero en la obra “Perfume de Gardenia”, una nueva polémica parecía rodear a Pablo Montero debido a las acusaciones en su contra por parte de Elda María en las que lo señaló de presuntamente violentarla al intentar obligarla a hacer un trío. A unos días del señalamiento, la influencer retiró lo dicho contra el cantante y se mostró afectada por los comentarios que recibió al respecto tras sus declaraciones.

En una reciente entrevista para el matutino "Venga la Alegría", la también modelo Elda María relató que, tras varios días de coqueteo a través de redes sociales, concretó una cita con Pablo Montero en un lugar que sería propiedad del cantante. Sin embargo, al llegar éste presuntamente intentó convencerla de tener un trío y ante la negativa de la influencer habrían comenzado a forcejear provocando que ella resultara lastimada cuando le advirtió que lo grabaría para evidenciarlo.

A unos días de sus declaraciones, Elda María compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram en el que retira las acusaciones contra Pablo Montero por presunta violencia y menciona los comentarios negativos que ha recibido luego de hablar sobre el cantante. La modelo, ex de Rafa Mercadante, también expresó el deseo de dejar atrás la controversia que la rodeó para dar paso al siguiente capítulo en su vida personal.

En un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando", Pablo Montero negó las acusaciones en su contra calificándolas como una "farsa" por lo que rechazó dar detalles al respecto. El cantante aseguró nunca haber enfrentado un problema relacionado con agresiones a una mujer, aunque no así en el caso de los hombres como ocurrió con su compañero en la puesta en escena antes mencionada por lo que, con anterioridad, pidió disculpas.

“Lo que se ve no se juzga. Ustedes pueden analizar y sacar conclusiones, yo me siento tranquilo, estoy en paz, no hice nada malo. Cuando pasan esas cosas tienes que dar la cara y disculparte, pero en este caso no voy a dar declaraciones ni voy a seguir una farsa. Soy de arranques, pero, ojo, siempre ha sido con una persona del sexo masculino, nunca en mi vida ha pasado nada que deba avergonzarme”, dijo el actor.