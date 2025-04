"Cookie" del "Manual de Ned" viaja por CDMX y vive aterradores momentos en el Simulacro

Paseo de la Reforma, huaraches callejeros, cena elegante en Polanco… ¡y hasta un terremoto! (Bueno… simulacro, pero igual nos sacudió el alma). Mañana seguimos la locura en Puebla con el concierto de Drake Bell. ¡Caíganle, que se va a poner legendario! From Paseo de la Reforma street food huaraches to fancy dinners in Polanco… and even an earthquake (okay, a drill—but still shook our souls). Next stop: Puebla for the Drake Bell concert. Pull up, it’s gonna be legendary! And if you see me, don’t be shy—say what’s up! #paseodelareforma #cdmx #danielcurtislee #puebla #huaraches #tacoscallejeros #tacos #animal #manualdesupervivencia #cookie #nedsdeclassified #drakebell #terremoto