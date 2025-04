Cecilia Galliano asegura que no conoce a Irina Baeva, le manda un recado a Gabriel Soto

La polémica entre Irina Baeva y su ex, Gabriel Soto, sigue generando muchas reacciones en el mundo del entretenimiento. Ahora la encargada de hablar del tema fue Cecilia Galliano, quien hace unos meses estuvo relacionada sentimentalmente con el galán de telenovelas.

Hace unas semanas, Irina Baeva concedió una entrevista en la confesó que su relación con Gabriel Soto llegó a su fin debido a las infidelidades que cometió el actor de Televisa. Ante esta situación Venga La Alegría entrevistó a Cecilia Galliano, supuesta ex de Gabriel Soto, para conocer su opinión sobre este tema.

En plática con el matutino "Venga La Alegría", Cecilia Galliano fue cuestionada por las recientes declaraciones que hizo Irina Baeva, quien destapó que su relación con Gabriel Soto llegó a su fin por las infidelidades que sufrió.

En este sentido la conductora de "La Casa de los Famosos México" dijo que le resulta una "agresión" que digan que no es empática con Irina Baeva por las declaraciones que hizo. La modelo nacida en Argentina explicó que no conoce ni es amiga de la actriz nacida en Rusia.

Frente a las cámaras la también modelo dijo que no le corresponde hablar de la separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Cecilia Galliano dijo que no es su historia aunque la han involucrado por la cercanía que llegó a tener con el galán de telenovelas.

"Me agrede que me digan que no soy empática por una declaración de alguien que no conozco, que no soy amiga. No creo que no sea empática por eso, no me quiero meter en algo que no me corresponde, no es mi historia", contó.