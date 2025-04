Carlos Rivera en el Auditorio Telmex de Guadalajara y para verlo hay boletos desde 600 pesos

Después de que se cancelaran los eventos programados para la Arena Guadalajara porque aún no queda completa su construcción, uno de los artistas que movió el concierto y ahora lo realizará en el Auditorio Telmex es Carlos Rivera, el artista dio a conocer la noticia con sus seguidores y aseguró que será un espectáculo único.

Carlos Rivera es en la actualidad uno de los artistas más importantes y vigentes del género pop y balada, sus canciones no solo se escuchan en México, sino también en países como España y otros más de Latinoamérica, por lo que sus eventos siempre son garantía de éxito y un aforo total de cualquier recinto en el que se presente con sus canciones.

“Guadalajara, tú nunca me has fallado y yo no te podía fallar a ti. Nuestro concierto Carlos XX lo teníamos que hacer. Así cerramos esta gira de solo 20 conciertos por 20 años. Y será mi ÚNICO concierto público este año. Así que no se lo pueden perder. Los boletos salen a la venta el miércoles 30 de abril. ¿Me acompañas?”, expresó el artista en la invitación a su público a asistir a su concierto.