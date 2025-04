Mon Laferte rompe en llanto al hablar por primera vez sobre su diagnóstico de trastorno bipolar

La salud mental es un tema que desde hace varios años está tomando mayor relevancia a nivel internacional y una parte importante para comenzar a derrocar los tabús sobre los trastornos es la visiblidad que se ha creado en la industria musical, donde cada vez más artistas optan por hacer públicos sus diagnósticos y hablar, sin tapujos, sobre ellos. Este es el caso de Mon Laferte, una de las artistas más reconocidas de la música latinoamericana.

Fue en una reciente plática para el podcast "Creativo", conducido por Roberto Martínez, en donde la intérprete de "Tu falta de querer" compartió con sus seguidores y el público en general una de las revelaciones más personales y profundas de su vida: su diagnóstico de trastorno bipolar, una condición mental que ha enfrentado con valentía y que ahora comprende como parte de su ser.

En un momento de sinceridad absoluta, Mon Laferte relató que fue diagnosticada con trastorno bipolar hace relativamente poco tiempo. Esta condición, caracterizada por cambios drásticos en el estado de ánimo, alternando entre episodios de manía (extrema energía y optimismo) y depresión (sensación de tristeza profunda y desesperanza), le resultó desconcertante al principio.

Hace muy poco me diagnosticaron trastorno bipolar... Lloré al principio, porque no quería ser como "rara". Decía: "yo no quiero ser así", pero después sentí un alivio al entender lo que pasaba, reveló Mon Laferte durante el podcast.

De la misma forma, Mon Laferte reflexionó sobre cómo el diagnóstico de trastorno bipolar le dio la oportunidad de comprender mejor las fluctuaciones emocionales que había experimentado a lo largo de su vida. Para la cantante, el diagnóstico no significó una sentencia a una vida limitada, sino una puerta abierta hacia una mayor autocomprensión y gestión de su salud emocional.

El trastorno bipolar es una condición compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor del 2.4% de la población mundial padece este trastorno, aunque los números podrían ser mayores debido al estigma social que aún existe en torno a los trastornos mentales.

Así, Mon Laferte ha utilizado su plataforma para desestigmatizar este tipo de condiciones, alentando a otros a buscar ayuda profesional y no sentirse avergonzados de hablar sobre sus problemas de salud mental. Y aunque el trastorno bipolar es un trastorno crónico que no tiene cura, la cantante destacó que los avances en la medicina y el tratamiento de la salud mental permiten que las personas puedan vivir una vida plena, independientemente de su diagnóstico.

Justo sentí que no simplemente eres una loca o rara. Es como: "ah, ok, pasa esto en mi cerebro. Lo trato, lo atiendo y todo está bien" [...] Tampoco lo tomo como bandera de: "esto soy", los diagnósticos no tienen que ser definitivos. Pueden ir cambiando. Hoy en el presente, me guía saber que está estudiado y que hay muchas personas que viven con esto. Eso me ayuda, declaró.