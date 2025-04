Imelda Garza Tuñón niega amenazas contra Maribel Guaria y le envía mensaje

Luego de varias semanas alejada de la polémica, Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones sobre las acusaciones contra su esposo, Marco Chacón, y reveló haber recibido amenazas por parte de su exnuera, Imelda Garza Tuñón. Ante lo serio de sus señalamientos, la viuda de Julián Figueroa no dudó en defenderse negando todo acto contra la actriz, a quien le envió un mensaje en medio del escándalo que enfrentan.

En enero pasado la actriz de "Lagunilla mi barrio" presentó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón argumentando que estaba preocupada por la seguridad de su nieto, José Julián, ante el supuesto problema de consumo de sustancias que tiene la madre del menor. Sin embargo, esto comenzó una intensa batalla de declaraciones que ha sido llevada a todo tipo de señalamientos en los que ahora fue involucrado Marco Chacón, pues el abogado de Garza señaló que el testamento de Julián Figueroa habría sido falsificado.

Ante las explosivas declaraciones de Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón no dudó en defenderse y negó haber amenazado a su exsuegra o saber quién estaría detrás de los mensajes que habría recibido. Además, la también cantante le envió un mensaje en el que le pide disculpas en caso de que alguien cercano a ella sea responsable de haberla intimidado de alguna manera.

“No, la verdad es que yo nunca la he amenazado. A mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo y yo jamás haría algo así. Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos. Lamento mucho que haya recibido este tipo de amenazas, quiero que sepa que no vienen de mi parte y jamás va a venir una amenaza de mi parte hacia ella”, dijo Tuñón en un encuentro con los medios retomado por "Qué buen chisme" en YouTube.