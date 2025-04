Yosstop rompe el silencio sobre su encarcelamiento con Saskia Niño de Rivera: “Fue injusto, pagué los platos rotos"

La famosa influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop en el mundo del entretenimiento en internet, ofreció una contundente entrevista a Saskia Niño de Rivera, donde abordó sin reservas su controversial encarcelamiento, ofreciendo su percepción de la injusticia que dijo haber vivido.

En un extracto de la conversación, YosStop fue categórica al afirmar: "Sí fue una injusticia". La creadora de contenido detalló la gravedad de las acusaciones que se vertieron en su contra, desmintiendo enfáticamente cualquier vínculo con los delitos de pornografía infantil y violación que le intentaron agregar.

"El discurso siempre fue que yo guardé, compartí, difundí, almacené pornografía infantil que hasta yo violé a personas que no conocía, que no tenía nada que ver", expresó.

La influencer explicó que la única acusación que "medio pudo aplicar" fue la de descripción, un cargo que, según su perspectiva, tampoco se sostenía legalmente. YosStop hizo hincapié en la importancia de que la opinión pública comprenda la verdadera naturaleza de los hechos: "Es importante que la gente sepa qué sí fue y qué no. No tengo nada que ver con pornografía infantil, nunca tendré que ver".

Un punto central en su testimonio fue la existencia del delito original cometido por otros individuos, quienes, en su opinión, no enfrentaron las consecuencias debidas. "Sí existió ese delito por uno de los perpetradores que nunca pagó. No fueron relevantes para la historia, nadie los mencionaba. Fue injusto que yo tuviera que pagar los platos rotos de todos", lamentó.

YosStop calificó como "desproporcional" la respuesta legal a su involucramiento en el caso, argumentando que se inventó un delito para privarla de su libertad, también se afectó su bienestar físico y mental. Dijo que hasta el momento la gente correcta no ha pagado su daño.

"Fue desproporcional que si yo me metí en temas que no me importaban, pues que hubiera sido proporcional a lo que hice, no que se inventaran un delito, que me privaran de la libertad, que jugaran con mi salud física y mental, que tuviera que pagar por lo que hicieron unos agresores. Fue injusto en todos los sentidos", comentó