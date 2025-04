Salen a la luz los primeros detalles del testamento de la actriz Renata del Castillo, fallecida por cáncer

Tras varios meses de incansable lucha, finalmente, la actriz Renata del Castillo falleció a los 42 años de edad este lunes 28 de abril de 2025, debido a un cáncer cervicouterino no detectado a tiempo; la noticia fue confirmada por Anahí Frasser, amiga de la actriz.

Amigos de la actriz le han dedicado hermosas palabras a través de redes sociales en las que se despiden de Renata, sin embargo, no se han dado más detalles sobre el último adiós de la también conductora, sin embargo, han comenzado a salir detalles sobre su testamento.

A diferencia de famosos como Daniel Bisogno, quien no dejó un testamento y debido a esto es que su familia se ha visto envuelta en diversas controversias, la actriz Renata del Castillo sí dejó bien establecido lo que sucedería con sus bienes.

Programa Hoy se viste de luto, hace importante anuncio: "Lamentamos el sensible fallecimiento"

Fue la misma actriz quien compartió en su cuenta oficial de Instagram el pasado 15 de julio de 2024 una serie de fotografías en las que se le aprecia firmando lo que parece ser su testamento. Rena del Castillo, aparece sentada en una silla de ruedas y con el documento en la mano.

“Así es, no heredar problemas a nuestros seres queridos! No importa nuestra condición social, de salud, de vida o lo que sea! Es solo por tener orden de TODO! Eso nos da tranquilidad y armonía en nuestros pensamientos etc! Los invito a realizar su testamento”, escribió en 2024 la actriz