¿Quién fue Lean Ponce? La cantante cuya repentina muerte impactó al medio artístico

La industria musical despidió a una de sus grandes promesas ya que este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Lean Ponce a los 28 años de edad. La joven originaria de Torreón, Coahuila, se abría paso en la música con éxito gracias a su talento vocal, algo de lo que fanáticos son testigos con las canciones que ahora son parte de su legado y muestra de su habilidad por la que también fue recordada por sus amigos a través de desgarradores mensajes en redes sociales.

De acuerdo con un mensaje publicado en Facebook por Mike Nevarez, quien fuera uno de sus grandes amigos, Lean Ponce falleció el lunes 28 de abril y aunque no ha sido revelada la causa de muerte se habría tratado de algo repentino ya que hace tan sólo unos días compartió un video en su perfil de la misma red social antes mencionada en el que reaccionaba a la euforia de los fans por el concierto que ofreció Maroon 5 en Puebla.

"Te juro que de verdad, amiga, no me esperaba esta noticia. Dios te tenga en su santa gloria, siempre estarás en mi corazón e iré más allá como siempre lo quisiste. Siempre te extrañaré, siempre fue un placer ser tu amigo estos años y reír, convivir (...) Gracias por compartir tu hermosa aura conmigo. La verdad no estaba listo para está circunstancia, siempre digo que las cosas pasan por algo. Faltó que hiciéramos un dueto acústico como lo tenemos planeado. Gracias por todo lo que hiciste por mí. También estuviste para mí cuando empecé a padecer depresión, tú me ayudaste también a salir adelante (...) Te amo, querida amiga, Dios te guarde por siempre. Descansa amiga querida, nunca te olvidaré", se lee en el mensaje de Mike Nevarez.