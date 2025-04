No es Kalimán, pero Park Seo Joon actor de K-Dramas, salva a un niño de la muerte y es el héroe del día

Park Seo Joon se convirtió en una de las tendencias más populares del mundo, luego de que publicara en sus redes sociales dos cartas donde se le como un verdadero héroe, pues un par de personas lograron salvar su vida gracias a la intervención del actor coreano de K-Dramas.

Claro que este exitoso actor no hizo nada heroico como en las películas de Marvel donde salvan a niños cayendo de edificios o a una familia de ser brutalmente asaltada. Mucho menos es capaz de salvar al mundo con una llamada, con la fuerza, con sus armas de alto poder ni con sus habilidades sobrehumanas. Todo lo que hizo fue donar dinero constantemente a diversas causas.

Algunas de ellas fueron a hospitales donde la gente que no puede pagar las donaciones que necesita, teniendo que esperar a que se junte el dinero necesario que cubra completamente la emergencia médica del involucrado. Una vez completa la recompensa, acuden con los especialistas necesarios.

El actor se convirtió en un héroe nacional. Crédito: @bn_sj2013

Actor coreano salva de la muerte a un niño

Park Seo Joon publicó un par de cartas donde se le informa que ayudó, con sus donaciones, a cumplir el sueño de ver para un niño. Una de las donaciones dice que gracias a su dinero, se le pudo hacer un trasplante de células madre hematopoyéticas a un pequeño con un tumor cerebral, dijo de quienes firmaron.

"Cuando le dije a mi hijo que el Sr. Park Si-jun me había apadrinado, se sorprendió mucho. La familia se rió por primera vez en mucho tiempo, diciendo que estaban absortos de recibir ayuda de una persona tan famosa; querían verse y saludarse después de recibir el tratamiento y recuperarse bien, mi hijo dijo que quiere ser famoso con usted cuando crezca"

¿Quién es el actor Park Seo Joon?

Este histrión irrumpió en la escena del entretenimiento coreano en 2011. Tras aparecer en videos musicales y proyectos televisivos iniciales, comenzó a ganar reconocimiento por sus habilidades. Su popularidad se disparó gracias a roles protagónicos en exitosos dramas como "She Was Pretty" y "Fight for My Way", donde demostró su capacidad para conectar con la audiencia a través de personajes entrañables.

La consolidación de Park Seo Joon como una estrella de primer nivel llegó con una serie de dramas que se convirtieron en fenómenos tanto a nivel nacional como internacional. Su interpretación en What's Wrong with Secretary Kim lo catapultó al estrellato global, afianzando su imagen como un actor romántico y cómico talentoso.

A esto le siguió el aclamado drama Itaewon Class, donde mostró una faceta más intensa y dramática, recibiendo elogios por su profundidad actoral. Paralelamente a su éxito en la televisión, también incursionó en el cine, protagonizando películas taquilleras como "Midnight Runners" y "The Divine Fury", demostrando su versatilidad en la pantalla grande.