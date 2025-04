Lupita TikTok se muestra preocupada por la salud de su hija y la quiere de vuelta | VIDEO

El caso de Lupita TikTok sigue dando mucho de qué hablar. Después de confirmarse que el DIF Capullos había comenzado una investigación sobre la situación familiar de la creadora de contenido, donde presuntamente se le acusa por negligencia infantil. Ahora la creadora de contenido regia apareció ante los medios para confirmar que está preocupada por la salud de su hija que se encuentra internada en el hospital.

La creadora de contenido apareció ante los medios de comunicación para hablar sobre el estado de salud de su hija, recién nacida, y el dejar claro que la quiere de vuelta. Lupita TikTok dejó claro que iba a ingresar al hospital a que los doctores le indicaran que tenía su bebé y estar con ella. Lo que llamó la atención de algunas personas en redes sociales fue que dijo que se dio cuenta que la quiere mucho.

"Quiero de regreso a mi niña y me di cuenta que la quiero mucho. Estamos esperando las noticias que nos digan que tiene, qué le pasa. Ahorita voy a subir para arriba y ver qué me dicen. Voy a entrar con ella ahorita, en una hora más a ver qué me dicen", dijo Lupita a las afueras del centro de salud donde se encuentra internada su hija.