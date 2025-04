Luisito Comunica revela cómo es usar un iPhone en Cuba y las aplicaciones que están prohibidas

Uno de los creadores de contenido más famosos es, sin duda alguna, Luisito Comunica. Y es que a través de sus videos es posible conocer rincones del mundo en donde las personas tienen una forma de vivir completamente distinta, compartiendo así las tradiciones de cada país de forma masiva. Entre sus viajes más recientes se encuentra el de Cuba, mismo que fue documentado a través de un video que ya se encuentra en su canal de YouTube.

El creador de contenido describe su recorrido por La Habana como un choque entre dos mundos: por un lado, la estética encantadora de los sitios turísticos; por el otro, las dificultades palpables de los barrios más humildes. Mientras se desplaza por la ciudad, llama la atención la abundancia de automóviles antiguos de las décadas de 1960 y 1970, lo que da la sensación de que el tiempo se ha detenido en sus calles.

Pero no sólo son los paisajes llenos de propaganda política, edificios a punto de derrumbarse y tiendas de abastecimiento repletas de personas buscando comprar la comida del día, pues las problemáticas del país también se ven reflejadas en servicios como el Internet y la telefonía móvil, pues además de los constantes apagones eléctricos, Cuba también enfrenta una conexión casi nula.

Así es usar un iPhone en Cuba, según la experiencia de Luisito Comunica

Desde su llegada a Cuba, Luisito destacó las dificultades para acceder a internet, una constante en la vida diaria de las y los cubanos. La conexión es limitada, costosa y la mayoría de los usuarios depende de puntos Wi-Fi públicos para acceder a la red; sin embargo, de acuerdo con uno de los testimonios recopilados por el youtuber, para quienes buscan compartir videos en YouTube o mantenerse en contacto con el resto del mundo, es necesario esperar hasta altas horas de la noche para tener una conectividad decente.

Pero la falta de una red Wi-Fi estable no es el único problema tecnológico que enfrentan las y los cubanos, pues el youtuber también afirmó que otra de las complicaciones que existe en el país es el uso de los dispositivos Apple, específicamente los iPhones que se encuentran en el mercado.

Si bien dentro de Cuba es posible usar dispositivos con un sistema operativo tipo Android, resulta imposible usar algún aparato de Apple; de la misma forma, hay otras aplicaciones que se encuentran bloqueadas por completo incluso si eres un turista. Pero a pesar de las restricciones, hay quienes encontraron la forma de burlar al sistema.

Hoy en día, en Cuba, no funciona legalmente TikTok, no funciona legalmente Chat GPT y ni siquiera funciona legalmente un iPhone. Por más que le picas en la App Store, no se puede... te aparece una leyenda que dice "región geográfica bloqueada" [...] Es por eso que la mayoría de los cubanos tienen un Android y eso no lo termino de entender porque Google también es gringo, dijo Luisito Comunica en su video.

Uno de los principales problemas fue la incompatibilidad de su dispositivo con las redes móviles locales.

Fotografía: YouTube/Luisito Comunica.

El iPhone, al ser un modelo importado, no soportaba algunas de las frecuencias utilizadas por las operadoras cubanas, lo que resultó en una conectividad intermitente y, en ocasiones, nula. Además, las aplicaciones que requieren una conexión constante a internet, como las de mensajería instantánea y redes sociales, funcionan de manera errática o no se conectan en absoluto. No obstante, dentro del video hay una joven que explica cómo es posible evitar estas restricciones.

A mí me hicieron una cuenta iCloud. En los talleres de celulares, tu compras cuentas iCloud de personas que las hacen por afuera, entonces te dan la contraseña y utilizas esa cuenta, no la puedes crear tú, pero usas esa cuenta y ya puedes descargar todas las aplicaciones. La mayoría de los cubanos utilizan Android, es más fácil, declara una joven cubana.