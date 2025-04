Luis Fernando Peña revela que su pequeña hija lo llama Ulises por su icónico papel en “Amarte duele”

Aunque han pasado más de 20 años desde el estreno de la cinta "Amarte duele" los actores son recordados por el público gracias a sus icónicos personajes, como Ulises al que dio vida Luis Fernando Peña y por el que ahora su pequeña hija lo llama de esta manera debido a la insistencia de los fanáticos. Aunque se trata de una divertida anécdota, el actor se dijo preocupado ante la inesperada visita de algunos fans que van hasta su casa para gritarle de esta manera en medio de la noche.

La cinta “Amarte duele” se estrenó en 2002 convirtiéndose en una de las grandes historias de amor del cine mexicano. Protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña, Renata y Ulises en la cinta, cada uno de los integrantes del elenco son recordados por sus icónicos papeles como Ximena Sariñana como Mariana; Armando Hernández que interpretó a Genaro; Alfonso Herrera como Francisco; José María de Gavira como Alejandro, y Daniela Torres como “China”.

Luis Fernando Peña, de 42 años de edad, posee una extensa trayectoria con proyectos en televisión, teatro y cine, pero permanece en la memoria del público gracias a su personaje de Ulises en "Amarte duele". Muestra de ello es que ante la insistencia de los fans por llamarlo de esta manera ahora es su pequeña hija Aitana, de tan sólo 3 años de edad, quien lo llama de la misma manera reflejando el cariño que existe hacia el actor.

“No vio la película, no ha visto la película, pero de pronto hay mucha gente que ya se está haciendo, no sé si decirlo, tradición, pero ya se hace costumbre de que de repente vayan en la casa en las noches, ya cuando estamos dormidos, y griten Ulises o Renata y es como de ‘a quién le gritan’. Entre este tipo de cosas que han sucedido su mamá y yo le hemos ido explicando y de pronto la morrilla me grita Ulises, entonces es muy divertido, lo disfrutamos mucho”, dijo el actor ante las cámaras de “De primera mano”.