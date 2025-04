Karol G sufre accidente en moto y muestra sus heridas: FOTOS

Tras varios meses de estar inactiva en redes sociales, el pasado 18 de abril, Karol G reapareció con un nuevo look y con unas fotos desde la playa disfrutando sus vacaciones, luego de su exitoso tour “Mañana será bonito” el cual se presentó en América y parte de Europa.

Hace unas horas, Karol G compartió a través de sus historias de Instagram un breve recap de sus vacaciones por Jamaica en las que estuvo acompañada por unos amigos y su hermana y aunque la pasó increíble, “La bichota” preocupó a sus acompañantes luego de un accidente en moto que tuvo.

Como parte de la aventura, Karol G decidió emprender un recorrido en una cuatrimoto en los hermosos paisajes que tiene Jamaica y aunque “La bichota” lucía increíble con unos jeans, botas y un pequeño top, mientras montaba el vehículo, perdió el control y provocó que cayera de éste.

Debido a lo anterior es que la cantante colombiana tuvo varias heridas, mismas que inmediatamente fueron limpiadas, para evitar alguna infección. Afortunadamente ninguna de las lesiones que sufrió Karol G al caer de la moto fueron de gravedad.

Y es que se trató solo de algunos golpes, raspones en la espalda y codo, siendo éste último el más grande de todos, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, de manera inmediata las heridas fueron lavadas y sanitizadas.

Pese a la fuerte caída que Karol tuvo en la moto, la cantante lo tomó con bastante humor y eso no le impidió seguir disfrutando de sus vacaciones en donde el baile, las fiestas y bebidas no pudieron faltar para pasarla de maravilla con sus mejores amigos, esto sin importar si hubo buen clima, pues “La bichota” bailó sin zapatos en la calle y bajo la lluvia.

Tras pasar unas merecidas vacaciones, Karol ya regresó a trabajar y muestra de ello es que en las próximas semanas, la cantante colombiana estará de estreno con la llegada de su primer documental en Netflix en donde mostrará parte de su vida profesional y personal.

Dicha producción, lleva por nombre “Karol G: Mañana Fue muy bonito”, en donde compartirá con sus seguidores lo complicado que ha sido ser una mujer en la industria de la música, pero, sobre todo dentro del género urbano, del reggaetón y a todas las cosas, prejuicios y negativas a las que se ha tenido que enfrentar.

“Desde que era una niña me decían: ‘Karol, este sueño no es para ti’...Ya el hecho de ser mujer sí fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto… Todos veían que yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera pero por dentro sentía que estaba perdiendo quien realmente era…Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue no me alcanzaría el tiempo…Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería cero…”Se escucha decir a Karol en el documental