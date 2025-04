Emilio Levy manda un mensaje lleno de nostalgia a 20 años de la muerte de su madre, Mariana Levy | FOTO

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Emilio Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, conmemoró el vigésimo aniversario de su muerte. La publicación, cargada de nostalgia, refleja el profundo impacto que la ausencia materna sigue teniendo en su vida.

"Hoy 29 de abril, es un día pesado y difícil para mí. Hoy hace 20 años mi madre dejó el plano terrenal", escribió el joven, visiblemente conmovido. Sus palabras transmiten la dificultad de afrontar este día, especialmente al recibir muestras de cariño que inevitablemente le recuerdan la irreparable pérdida. "Y despertar con mensajes de ánimo de seres queridos, me parte el alma por que me recuerda que mi madre ya no está conmigo. Aún no he aprendido a vivir sin tu ausencia, me cuesta mucho. El día que comprenda cómo vivir sin ti escribiré un libro"