Cecilia Galliano habla por primera vez de las infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Hace unas semanas la actriz, Irina Baeva, abrió su corazón para explicar que el motivo de su separación con el actor, Gabriel Soto, fueron las infidelidades que cometió él. A pesar de que no brindó más detalles, la también actriz de teatro explicó que los escándalos fueron públicos.

En este sentido los fans del entretenimiento recordaron que Gabriel Soto estuvo relacionado sentimentalmente con las famosas, Sara Corrales y Cecilia Galliano a pesar de que seguía junto a Irina Baeva, por lo que ese especula que le fue infiel con ellas.

Ante esta situación y después de las declaraciones de Irina Baeva, los medios de la farándula se dieron a la tarea de cuestionar a Cecilia Galliano sobre su supuesta relación con Gabriel Soto. La actriz nacida en Argentina brindó sus primeras declaraciones sobre esta controversia.

La actriz reaccionó al escándalo. Foto: Cecilia Galliano y Gabriel Soto

Cecilia Galliano habla de las infidelidades de Gabriel Soto

Hace unos momentos la actriz, Cecilia Galliano, concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que fue cuestionada sobre las supuestas infidelidades que cometió Gabriel Soto hacía su exprometida, Irina Baeva. Fue la primera ocasión en la que la modelo habló al respecto.

Resulta que la colaboradora de "La Casa de los Famosos México" se mostró muy incómoda al ser cuestionada sobre el escándalo de Gabriel Soto e Irina Baeva. Cecilia Galliano negó que haya compartido cualquier mensaje dirigido a Gabriel Soto.

"Les queda a muchos hombres, fui la voz de muchas mujeres. Que se ponga el saco quien quiera", dijo sobre una publicación.

Sobre las declaraciones de Irina Baeva, Cecilia Galliano dijo que no las escuchó y por ese motivo no tiene nada qué decir. Molesta aseguró que no le interesaba lo que le estaban preguntando ya que había otros temas más importantes relacionados con su trabajo.