¿Carlos Belcast fue golpeado por 10 personas? El influencer revela la verdad | VIDEO

Carlos Belcast es uno de los influencers fitness más conocidos de México e inclusive a nivel internacional, pero en esta ocasión usó sus redes sociales para denunciar que había sido agredido por 10 personas. El creador de contenido compartió una historia donde se mostraba con golpes en la cara, el ojo morado y la nariz con un corte y sangre. En el clip comparte cómo fue que ocurrieron las cosas.

El creador de contenido regio primero compartió una foto donde indicó que habían 10 contra 1 y que él había ganado. En la foto ya se veían las marcas de la pelea en el rostro. Posteriormente compartió su versión de los hechos y todo lo que ocurrió con los hombres que se enfrentaron a él la noche del pasado 28 de abril. Belcast confirmó que lo atacaron y que sólo intentó defenderse tras lo ocurrido. En su video dejó claro que contaría todo lo ocurrido al día siguiente.

"Para los que andan preguntando ¿qué paso? Todo bien. Muchas gracias por preocuparse y por preguntar, de hecho vengo llegando a la casa. Pues nada, se nos amontonaron y pues no vale la pena arriesgar tu vida aunque sepas pelear y todo por pendejadas así. A parte, cuando es montón no hay mucho qué hacer, pero todo chido", contó Belcast .

En la historia de Instagram explicó que en ese momento no tenía ganas de contar todo lo que había ocurrido, pero lo que era una realidad es que solo se habían defendido ante el ataque de las 10 personas. Sus fans esperaban que llegara la hora en la que iba a contar lo ocurrido, pero la realidad es que para este martes apareció sin marcas en la cara.

Carlos compartió una historia a la mañana siguiente donde apareció sin ninguna marca de lo ocurrido la noche anterior. Belcast decidió contar la verdad después de ver cómo todo el mundo se preocupó por él. La realidad es que todo se trataba de una campaña publicitaria y tenía que esperarse hasta el jueves para poder contar lo ocurrido. Después de ver a todos preocupados, decidió contar la verdad antes de tiempo.

"Desperté, me tomé una semilla del ermitaño y andamos como nuevos padrinos. Se me quitó todo, esa madre sí jala. No se crean, perdónenme, al chile perdóname, era maquillaje y todo era para una campaña publicitaria. El jueves iba a tener que decir el por qué de y revelar todo el pedo, pero dije, no ya lo voy a decir ahorita porque había un montón de gente preocupada, familiares y amigos", confesó Belcast.