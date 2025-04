Biby Gaytán ya opinó sobre el vestido de novia de Ale Capetillo, este es el audio que le envió a su hija

Ale Capetillo está escasas semanas de su boda religiosa en México, la modelo le dará el sí por segunda vez al empresario libanés Nader Shoueiry, ya que se conoce que ellos efectuaron una ceremonia civil en Madrid, a la que los padres de la novia no asistieron, pero han estado al pendiente de los detalles.

A través de sus redes sociales oficiales, Alejandra Capetillo dio a conocer un audio que le envió su madre Biby Gaytán en donde le da su opinión respecto a la última prueba de vestido que se llevó a cabo para su boda religiosa, en la grabación se aprecia como la actriz le menciona a su hija que su belleza natural resalta siempre con cualquier atuendo por lo que espera que, para el día más importante de su vida, también sea así.

La hija de Biby Gaytan y Eduardo Capetillo recibió bellas palabras por parte de su madre, cabe señalar que aunque todo parece indicar que se trata de una campaña de publicidad en donde muestra joyería, el audio de la actriz mexicana a su hija cautivó a los seguidores en redes sociales.

ya sabes que yo amo el maquillaje y probablemente no sea la persona idónea para decírtelo pero pues yo ya no tengo arreglo reina, así que por favor que tu prueba de maquillaje, no te vayan a tapar tus pequitas, tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa (…) la última prueba del vestido que me mandaste me enloqueció, precioso, espectacular, en resumen lo amé mi vida, bravo y nenita ya relájate por favor y disfruta todo este proceso”, dice Biby Gaytán en el audio a su hija.