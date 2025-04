Alicia Villarreal le manda mensaje a la exabogada de Johnny Depp, nueva defensora de Cruz Martínez

El conflicto legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez tuvo un nuevo giro cuando el ex de la cantante contrató a Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp. La 'Güerita Consentida' confirmó que no se intimida al ver a la letrada del lado de Cruz Martínez e inclusive que está dispuesta a demostrar que sufrió de violencia. Este giro se presentó después de verse las caras en una audiencia que terminó por posponerse debido a que el músico hizo un cambio legal.

El cambio que realizó Cruz Martínez fue el de incluir a Camille Vasquez como su nueva abogada. Se tiene que recordar que esta letrada fue la encargada de defender a Johnny Depp en el caso contra Amber Heard. Ante esta decisión por parte del músico, Alicia decidió mostrarse segura y confirmar que demostrará que tiene pruebas contundentes que confirman los casos de violencia que sufrió a manos de su expareja.

La Jefa contó en entrevista en el programa 'Ventaneando', donde la regia confirmó que no se siente intimidada por el movimiento legal que realizó Cruz Martínez previo a realizarse la audiencia. Alicia explicó que ella hará lo que debe hacer por las vías que debe hacerlas para obtener justicia.

"No me intimida nada, yo estoy simplemente haciendo lo que debo de hacer por la vía por la que debo de hacerlo", dijo Villarreal a los micrófonos de Ventaneando tras el aplazamiento de la audiencia en el caso de violencia familiar contra Cruz Martínez.

Alicia confirmó que no se intimida ante la nueva abogada de Cruz Martínez (IG: lavillarrealmx)

No es la primera vez que denuncia a Cruz Martínez

Durante la entrevista, Alicia mostró su impotencia, ya que aseguró que no fue la primera vez que realiza una denuncia contra Cruz Martínez. La cantante aseguró que en esta ocasión no dejará que el caso se archive. La Güera tiene claro que no está montando una película, sino que se trata de su vida, su familia y que tiene pruebas que ratifican los hechos de violencia sufrió. Sólo quiere justicia.

"No era la primera vez que yo denunciaba, entonces me da un poco de impotencia a veces que no se nos considere o que se nos archive. Tengo la capacidad para poderlo lograr y llevarlo a cabo (…) esto no es una película, es mi vida e involucra a mi familia, hay un hecho que estoy ratificando ahí con pruebas y todo, es lo que estoy peleando y pidiendo justicia", dijo.

Por su parte, la nueva abogada de Cruz dejó claro que hará todo lo que esté en sus manos para demostrar la inocencia de su cliente en la corte. Camille dejó claro que el músico guardó silencio por muchos años por amor a su familia. Ahora quiere hablar para confirmar su inocencia.