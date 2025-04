¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación? Esto es lo que se sabe

Gerard Piqué vuelve a colocar su nombre en los programas y revistas de espectáculos. En esta ocasión, el presidente de la Kings League estaría dando de que hablar debido a los rumores de una supuesta ruptura con Clara Chía, la joven española con la que habría engañado a Shakira hace tres años.

De acuerdo con la información del programa Vamos a ver, donde revelaron la bomba en directo, se confirmó que Clara y el exjugador del Barcelona habían decidido separar sus caminos después de mantener una relación amorosa desde hace tres años. La encargada de revelar dicha información fue la periodista Adriana Dorronsoro, quien señalaría las supuestas causas por las que habrían puesto el punto final a la relación.

La periodista de espectáculos española confirmó que el motivo por el que Clara y Piqué se separaron estaba relacionado con la aparición de terceras personas. Eso sí, no entró en detalles sobre quién pudo haber ocasionado estos problemas, por lo que esta nueva polémica en la vida del futbolista a penas va comenzando.

"Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro", dijo Adriana durante la edición de este 24 de abril.