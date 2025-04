Este es el lujoso regalo que Daniel Bisogno le dio a Karla Díaz cuando eran cuñados: “él siempre ha sido a manos llenas”

Tras la polémica que enfrenta actualmente la familia de Daniel Bisogno luego de haber publicado un comunicado de prensa que emitió su hermano Alex Bisogno en el que deja entrever los problemas que existen con la exesposa del fallecido conductor debido a la herencia. Sin embargo, Pati Chapoy ha pedido a Alex que deje de crear polémicas y se ponga a trabajar.

Y es que, para nadie es un secreto que Daniel Bisogno fue un apoyo económico para Alex Bisogno, tanto así que hasta a las novias del exconductor de Al Extremo también las consentía. Debido a lo anterior, internautas recordaron que Karla Díaz ex integrante de JNS reveló que “El muñe” una vez le hizo un gran regalo.

La conductora de Pinky Promise siempre se ha expresado muy bien de Daniel Bisogno, pues, incluso lo ha señalado como el mejor de los cuñados que ha tenido a lo largo de su vida. En una entrevista, Karla Díaz reveló que “El muñeco” siempre la apoyó no solo moralmente sino de manera económica cuando más lo necesitó.

Y es que, según Díaz, mientras sostuvo una relación amorosa con Alex Bisogno, ella no la estaba pasando nada bien en cuestión de dinero, por lo que Daniel Bisogno siempre la tomaba en cuenta para los viajes y diversión con amigos. Incluso reveló que el fallecido conductor en una ocasión le hizo un costoso regalo cuando hicieron un viaje a McAllen.

“Llevaba 2 mil pesos en mi tarjeta. Y llegamos a una tienda y me acuerdo que estaba con Alex y le dije ‘qué padre vestido’. Yo sabía que no tenía dinero para comprar pero hubo un vestido que me gustó mucho color verde agua con un moño. No era una tienda muy cara pero costaba dos mil pesos. Y al día siguiente, Daniel me dice, ‘cuñada, sé que te gustó mucho este vestido y me lo dio. Él tuvo muchos detalles conmigo, con mi familia también y se lo agradezco por siempre”. dijo Karla Díaz