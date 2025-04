Cazzu estrena Latinaje, un disco que explora nuevos sonidos en medio de cambios personales

En medio de una etapa profundamente transformadora la artista argentina Cazzu, pionera del trap latino, lanza "Latinaje", su esperado disco que emerge como un faro en medio de un mundo de hombres. Y es que este material no sólo es un cambio artístico para la "Nena Trampa", sino que también se convierte en una afirmación de identidad, una exploración emocional y una revalorización del linaje femenino en la música urbana.

Y es que el anuncio de este disco llegó con una expectación distinta a la de sus proyectos anteriores, pues desde hace varios meses "La jefa" se ha visto envuelta en una tormenta mediática debido a su expareja, Christian Nodal, con quien mantuvo una relación que culminó con el nacimiento de la pequeña Inti. Es así como en medio de los dimes y diretes, Julieta Cazzuchelli decide volver al centro de atención no por los escándalos de su vida personal, sino con la música que sólo ella sabe hacer.

Con "Latinaje", Cazzu retoma el pulso musical luego de atravesar una etapa de transformación íntima, abriendo paso a una propuesta sonora que rinde homenaje a la diversidad rítmica y emocional de América Latina, pues desde el título se puede sentir un sentido de pertenencia, pero también mestizaje y exploración cultural. Cada canción parece elegida para conectar con una raíz del sonido latinoamericano, aunque filtrado por la mirada de Cazzu que lo funde con una estética digital, minimalista y a ratos cruda.

Escucha Latinaje AQUÍ, el nuevo disco de Cazzu

Desde Argentina, con un oído en el Caribe y la mirada puesta en el mundo, Cazzu se posiciona con "Latinaje" como una creadora que no necesita encajar con los sonidos del momento para resonar. Su música se convierte en un territorio de re-existencia, donde lo latino no es solo una etiqueta de mercado, sino un espacio estético-político desde el cual enunciar otras formas de habitar el mundo.

Por ello, este álbum no solo marca un punto de inflexión en su carrera, sino que también ofrece un camino nuevo para otras artistas que buscan narrar su historia desde el deseo, el cuerpo y la memoria. "Latinaje" no es un grito de guerra, es un canto ritual. Una forma de recordar que ser mujer, ser madre, ser artista, ser del sur y hacer música urbana no son categorías incompatibles; al contrario, pueden coexistir, enriquecerse y redefinir el mapa sonoro de una generación.

Todas las canciones de "Latinaje"

En este contexto, "Latinaje" no solo es un álbum, sino también un posicionamiento en donde Cazzu no pide permiso para cambiar las veces que sea necesario. La obra suena como un diario íntimo donde conviven la vulnerabilidad y la fuerza, lo sensual y lo maternal, lo tradicional y lo vanguardista; además de que su voz, más segura que nunca, se convierte en una declaración de libertad.

A partir de este 24 de abril, el nuevo material de la argentina se encuentra disponible en plataformas como Spotify y YouTube; consta de 14 canciones en total, tres de las cuáles ya habían sido estrenadas y se convirtieron en un éxito entre las fans de la cantante; de la misma forma, el disco contiene colaboraciones con artistas como Maka y WIU. Los temas que componen este material discógrafico son: