Camila Sodi deja de seguir a Thalía en Instagram y desata rumores de supuesta pelea por las cenizas de Ernestina Sodi

Desde hace varios años, las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro para que las personas sigan de cerca la vida de sus artistas favoritos; pero además de ser una ventana hacia otra faceta de las y los famosos, plataformas como Instagram también son motivo de controversia ya que parecen ser el primer indicio de que algo no anda bien entre las celebridades. Y fue justo esta red la que está desatando rumores de una supuesta pelea entre Thalía y Camila Sodi, su sobrina.

Ambas celebridades captaron la atención del público ya que distintos usuarios descubrieron que Camila dejó de seguir a Thalía en Instagram, una señal que, en el lenguaje no verbal del internet, sugiere tensión, distanciamiento o incluso ruptura total de una relación que se ha visto fracturada desde hace varios años. Y es que lo que parece ser una acción inocente encendió las alarmas debido a distintos rumores que apuntan un supuesto conflicto familiar relacionado con las cenizas de Ernestina Sodi.

Cabe recordar que Ernestina Sodi falleció en noviembre del 2024; hermana de Thalía y madre de Camila Sodi, Ernestina fue una personalidad destacada en el ámbito literario y periodístico, conocida también por sus memorias y apariciones televisivas. Su muerte, aunque esperada por el deterioro de su salud, dejó una estela de duelo que parece haberse entrelazado con tensiones internas en la familia.

¿Hay pelea? Camila Sodi deja de seguir a Thalía en Instagram

Fueron las y los fans de ambas artistas quienes notaron que Thalía ya no aparece en la lista de "seguidos" de Camila Sodi y aunque ninguna de las dos han hecho declaraciones oficiales al respecto, este gesto no pasó desapercibido para las redes sociales, sobre todo considerando la cercanía que ambas habían manifestado desde la muerte de Ernestina.

De acuerdo con el polémico periodista Javier Ceriani, la razón detrás del posible distanciamiento entre Thalía y Camila Sodi sería un desacuerdo sobre el destino final de las cenizas de Ernestina Sodi, pues el conductor señaló que la cantante estaría interesada en trasladar los restos de su hermana a Nueva York, ciudad donde reside desde hace años. Sin embargo, Camila, hija de la fallecida escritora, no estaría conforme con esa decisión, lo que habría generado tensiones entre ambas.

Laura Zapata reacciona al supuesto distanciamiento de Thalía y Camila Sodi

Ante los rumores sobre un presunto conflicto entre Thalía y Camila Sodi, Laura Zapata no tardó en dar su opinión. La actriz, reconocida por sus papeles de antagonista en telenovelas como "María Mercedes" y "Cuidado con el ángel", reaccionó con ironía y dejó entrever que, si los rumores son ciertos, eso confirmaría que no es la única figura de la familia involucrada en disputas.

NPI, ya saben lo que quiere decir NPI, ¿verdad? No tengo la menor idea, pero qué bueno que ya están peleando entre ellas porque así se dan cuenta de que no soy yo la que pelea, dijo durante un encuentro con la prensa.

Aunque mantuvo un distanciamiento con Ernestina Sodi hasta sus últimos días, Laura aseguró que su fallecimiento le afectó profundamente. En sus palabras, sigue orando por su hermana y reconociendo la fragilidad de la vida. Respecto a la posibilidad de reconciliarse con el resto de su familia materna, Laura fue tajante y explicó eso no está en sus planes ya que afirmó haber aprendido a mantenerse alejada de los ambientes donde no se siente valorada. Pese a su postura firme, la actriz recalcó que no guarda resentimientos y fiel a su filosofía de vida, prefiere no engancharse con los conflictos del pasado.