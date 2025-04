Brenda Zambrano manda mensaje a Irina Baeva: "No te quejes, el que la hace riendo, llorando la paga"

Brenda Zambrano, exparticipante del reality Acapulco Shore, confirmó que hace unos meses recibió mensajes románticos del actor Gabriel Soto, quien fuera pareja de Irina Baeva, a quien la modelo le mandó un mensaje: "No te quejes, el que la hace riendo llorando la paga", en alusión al divorcio entre el protagonista de "Caer en Tentación" y Geraldine Bazán.

Cuestionada por los micrófonos de Venga la Alegría, Brenda Zambrano dijo que desconoce si Gabriel Soto se encontraba en relación formal con Irina Baeva cuando eso sucedió, pues la pareja tuvo varias rupturas por las presuntas infidelidades del actor, según lo dicho por la actriz rusa.

Gabriel Soto e Irina Baeva

La semana pasada, Irina Baeva reveló en una entrevista que la causa de su separación con Gabriel Soto fue debido a las infidelidades de él. "Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas", dijo Baeva en charla con Monserrat Oliver, a quien le dijo que dichos engaños fueron públicos y que la gente se enteró antes que ella misma.

Irina Baeva no es una víctima en su ruptura con Gabriel Soto, dice exAca Shore

Sobre la famosas a las que se relacionó sentimentalmente al cantante de Kairo fueron Sara Corrales, actriz de "El Señor de los Cielos", Cecilia Galiano, con quien Soto participaba en la obra de teatro "El Precio de la Fama" y la exAca Shore, Brenda Zambrano, quien terminó por confirmar los rumores.

Para Zambrano Irina no es una víctima en la relación con Gabriel Soto, pues ella terminó con el matrimonio del actor y Geraldine Bazán, lo que fue un escándalo en su momento y que el público no termina de perdonarle a la rusa, quien actualmente sostiene una relación sentimental con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde.