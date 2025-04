Yolanda Andrade estalla por las versiones falsas de su muerte: "no se cansan de angustiar"

En medio de una compleja batalla por su salud, Yolanda Andrade enfrenta no solo los desafíos físicos de su enfermedad, sino también una ola de desinformación que generó preocupación entre sus seguidores y seres queridos, pues en distintas ocasiones se han compartido versiones falsas sobre la muerte de la conductora de 53 años.

Ante esto, la presentadora, que está luchando contra problemas de salud desde hace varios años, solicitó un trato más respetuoso y considerado, especialmente cuando se habla de su bienestar. Según Andrade, las noticias falsas no solo desinforman al público, sino que también causan un gran sufrimiento a su familia, que se ve constantemente alarmada por los rumores.

De la misma forma, en sus declaraciones dejó claro que no tolerará que su situación sea utilizada para generar sensacionalismo ni para lucrar con su salud y fue a través de sus redes sociales que la conductora compartió un mensaje en el que dejó en evidencia su molestia por la información errónea que se difunde a su alrededor.

A pesar de su cercanía con la prensa, la conductora ha optado por reducir sus intervenciones públicas debido a su delicado estado de salud. En diversas ocasiones, Andrade manifestó que su actual falta de ánimo y energía se debe a los efectos secundarios de su enfermedad, lo que la mantiene alejada de los foros; pero en un mensaje reciente, la conductora explicó que, aunque siempre es accesible con los medios, la situación cambió debido a las dificultades que enfrenta, tanto físicas como emocionales.

View this post on Instagram

Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud, afirmó tajante.