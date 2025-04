Sabine Moussier revela que un actor abusó sexualmente de ella durante una escena de cama

La actriz Sabine Moussier confesó entre lágrimas que hace años fue víctima de abuso sexual por parte de un actor durante la grabación de una escena de cama en una producción, cuando su compañero le tomó la mano para ponérsela en su pene sin su consentimiento.

"Estaba en una escena de cama y este actor tomó mi mano, se bajó la pijama, el 'chon', y me puso la mano ahí", relató la villana de "El Privilegio de Amar", pero no mencionó el nombre del actor, además de que este abuso sexual ocurrió hace años, pero es hasta ahora que pudo hablar al respecto.

La actriz rompió en llanto al recordar lo ocurrido

Sabine rompió en llanto al recordar lo ocurrido, además de que dijo que quedó "petrificada" ante el abuso del que fue víctima y que su reacción sólo fue reírse de nervios porque no sabía qué hacer y estaba grabando una escena. "Cuando empezó la escena, yo me reía pero de nervios, me sumía y me dijo el director igual pero que se te vea", contó.

Un actor puso la mano de Sabine Moussier en su pene mientras grababa una telenovela

A la pregunta expresa si piensa decir quién fue el actor que le puso la mano en el pene, quien diera vida a Aventurera dijo que no busca hacerle daño a la gente, pero que tampoco quiere que otra persona vuelva a sufrir lo que ella pasó, pero que tampoco sabe si va a levantar una denuncia ante las autoridades.

"Nunca me ha gustado hacerle daño a la gente, yo no quiero hacerle daño a esta persona pero tampoco quiero que otra persona sufra lo mismo y es una decisión que me cuesta mucho trabajo", señaló y aunque no descartó denunciar formalmente tampoco dio garantía de que pueda hacerlo, "no sé si un día va a pasar".

En aquel momento, Sabine Moussier relata que terminó llorando y pidió al productor de la telenovela que ya no le pusiera más escenas de cama con ese actor. "En otro momento hubiera levantado las cobijas y hubiera denunciado pero lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada, salí me puse a llorar", confesó.