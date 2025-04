Revelan que Sophie Nyweide estaba embarazada cuando murió, la policía investiga una sobredosis accidental

Hollywood se encuentra de luto con la muerte de Sophie Nyweide, una prometedora actriz que ganó notoriedad en la industria cinematográfica a una edad temprana y quien falleció con tan sólo 24 años. Su inesperada partida fue confirmada por su familia a través de un obituario, pero a la tristeza de su muerte se suma una noticia que dejó en shock al mundo entero, pues los primeros informes de la autopsia revelaron que la exactriz de "La Ley y el Orden" se encontraba embarazada en el momento de su deceso.

De acuerdo con el medio internacional TMZ, el certificado de defunción de Nyweide muestra que la causa de su fallecimiento habría sido una sobredosis; de la misma forma, se dio a conocer que la actriz fue declarada muerta a las 4:45 a. m. del 14 de abril en Bennington, Vermont, donde residía en los últimos años.

A pesar de que la causa exacta de su fallecimiento no ha sido confirmada, las autoridades locales abrieron una investigación sobre la posibilidad de una sobredosis accidental, pues un portavoz del Departamento de Policía de Bennington indicó que la autopsia fue realizada sin que, hasta el momento, se haya determinado una causa definitiva.

Por otra parte, el embarazo de Nyweide, aunque confirmado en el certificado de defunción, sigue siendo un aspecto enigmático de la tragedia. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que parecía estar en las primeras etapas del embarazo, pero no se han divulgado detalles sobre el estado de su salud en el momento de su muerte, ni sobre las circunstancias de su embarazo.

Familia de Sophie Nyweide se despide de la exactriz

El obituario publicado por su familia ha sido una declaración emotiva en la que se lamenta la pérdida de una joven cuya vida se apagó demasiado pronto. De la misma forma, pidieron que, en lugar de flores o regalos, las personas hagan donaciones a RAINN (Red Nacional contra la Violencia Sexual), una organización que trabaja para apoyar a las víctimas de abuso sexual.

Sophie Nyweide (8 julio 2000-21 abril 2025) pic.twitter.com/fEGSeBTW8P — MexMen (@MexaBlog) April 22, 2025

Así mismo, se revelaron detalles sobre los retos personales que Sophie enfrentaba, especialmente en lo que respecta a los traumas y las complejas emociones que cargaba consigo. A pesar de contar con el apoyo de terapeutas y el respaldo de sus seres queridos, Sophie tomó la decisión de rechazar los tratamientos y en su lugar optó por automedicarse, lo que se sospecha pudo haber contribuido a su prematura muerte.

Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que tenía dentro, y esto resultó en su muerte. Repitió que lo manejaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente podría haberle salvado la vida, se lee en el obituario.

¿Quién fue Sophie Nyweide?

Nacida el 8 de julio de 2000 en Burlington, Vermont, Sophie Nyweide fue una actriz estadounidense que comenzó su carrera actoral a los 6 años. Su debut cinematográfico fue en "Bella" (2006), seguida por roles en "And Then Came Love" (2007), "Margot at the Wedding" (2007) y "New York City Serenade" (2007). A pesar de su prometedora carrera, Nyweide enfrentó dificultades personales.

Fotografía: IMDb.

En 2009, interpretó a Jackie Vidales, la hija de los personajes de Gael García Bernal y Michelle Williams en "Mammoth", película dirigida por Lukas Moodysson. En televisión, Nyweide apareció en episodios de "Law & Order" en 2007 y en la serie "What Would You Do?" en 2015. Su muerte generó conmoción en la industria del entretenimiento y resaltó la importancia de brindar apoyo adecuado a las y los jóvenes actores que enfrentan desafíos personales.