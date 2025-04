Melenie Carmona revela como se ve viviendo en 10 años, ¿quiere tener hijos?

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se ha colocado en la mira de todos desde hace algunas semanas. Primero fue la cirugía estética que se realizó para mejorar un aspecto físico que no podía modificar con ejercicio. Ahora vuelve a estar al frente de las portadas debido a los rumores de boda que se revelaron recientemente. La joven cantante reaccionó a este comentario sorprendiendo a todos sus fans.

Durante una entrevista de Alicia Villarreal con Pati Chapoy, la Güera Consentida reveló que su hija está muy enamorada y que probablemente pronto tendrían boda en la familia. Esto hizo que el mundo del espectáculo quedara con la boca abierta y quieran saber más detalles sobre todo lo que ocurre en la vida de la hija de Arturo Carmona.

Melenie tiene claro cómo le gustaría vivir en 10 años (IG: meleniecarmona)

Melenie Carmona reveló detalles sobre una vida como casada

La joven de cantante de 26 años aprovechó sus redes sociales para hablar sobre el llevar una vida casada. Melenie contó en sus historias de Instagram que tiene pensado sobre el casarse y comenzar a formar una familia. La respuesta sobre la posible boda llegó en una dinámica de preguntas y respuestas y sobre cómo se veía en 10 años.

Carmona no dudó en dejar claro que se ve casada y que espera poder formar una familia. Poder dedicarle el 100 por ciento de su vida y de su día a estar con sus hijos, llevando una vida tranquila. Melenie quiere una vida feliz y enfocada en mantener y educar a su familia. Eso sí, no dejó claro que si será con su actual novio, por lo que los tiempos de la boda todavía no quedan claros.

"En 10 años me veo casada con el amor de mi vida. Con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome 100 por ciento a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz", expresó Melenie a sus fans a través de las redes sociales.

¿Quién es el novio de Melenie Carmona?

Por el momento, la identidad del novio de la hija de Alicia Villarreal es un misterio. Melenie ha decidido compartir momentos junto a su pareja, pero en todos y cada uno de los momentos no muestra la cara del hombre que le robó el corazón. En la misma dinámica de preguntas y respuestas, confirmó que es una persona que la llena de detalles y la tiene muy enamorada.

"Todos los detalles que ha dado han sido lo máximo para mí. (...) Lo que más valoro es que cada uno de los detalles viene con mucho amor y pensando en lo que me gusta y me hace feliz", expresó Melenie a sus fans.