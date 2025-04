Manuel “Flaco” Ibáñez sufre notoria pérdida de peso debido a una condición que impacta su salud | VIDEO

A sus 78 años Manuel “Flaco” Ibáñez es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana, por lo que el público siempre ha estado al pendiente de su carrera y vida, razón por la que ahora compartió que hace algunas semanas estuvo delicado de salud y bajó bastante de peso.

En su salida de Televisa “Flaco” Ibáñez compartió con la prensa que los médicos descubrieron que su glucosa estaba más arriba de lo normal, por lo que recetaron medicamento para controlar su “azúcar”, pero también comentó que uno de los efectos de las medicinas fue que perdió bastante peso y masa muscular.

Manuel Ibañez mencionó que es muy cuidadoso en todo lo que respecta a su salud, por lo que detectó a tiempo la irregularidad en su glucosa, antes de que se desarrollara alguna otra afectación, y ahora mantiene una dieta saludable y ejercicio regular.

El famoso mencionó que está muy bien de salud y que sigue las indicaciones de los doctores, por lo que la masa muscular que perdió con el tratamiento para regular su glucosa la está tratando de recuperar con visitas al gimnasio, ya que aseguró que no le gusta verse tan delgado, según se aprecia en video en YouTube de Edén Dorantes.

“Ahorita tuve la desgracia de que se subió la azúcar, pero entonces me dieron unas pastillas y me comieron toda la masa muscular (...) ,e tronó toda la masa muscular, ya no puedo pasar frente a un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate. Mira los hombritos, mira los huesitos, le están saliendo alitas, a mi cuerpo le agradezco tanto", dijo “Flaco” sobre su imagen más delgada.