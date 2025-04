Majo Aguilar de luto: ¿de qué murió su sobrino Arturo de 7 años?

Luego de que hace unas semanas, Majo Aguilar utilizó sus redes sociales para solicitar donadores de plaquetas para su pequeño sobrino quien tan solo tenía 7 años de edad, los últimos minutos de este martes 22 de abril, la cantante de música ranchera anunció que Arturo, nombre del pequeño, había fallecido.

Fue a través de una publicación en su cuenta de instagram en donde Majo Aguilar con un texto extenso y un breve video en el que se aprecia el gran amor que la cantante le tiene al pequeño es que Majo despidió a su sobrino señalándole como “el más valiente, el más guerrero”.

El pasado 31 de marzo, como lo comentamos anteriormente, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar pidió a través de sus redes sociales ayuda, pues, su sobrino necesitaba con urgencia donadores de plaquetas. En dicho video, Majo explicó que el pequeño de tan solo 7 años de edad estaba luchando contra una grave enfermedad.

Dicho padecimiento se trata de “leucemia”. De acuerdo con la propia Majo Aguilar, su pequeño sobrino, tenía ya algún tiempo luchando contra esta enfermedad por lo que llevaba un tratamiento, sin embargo, el pequeño necesitaba en ese momento plaquetas de manera urgente. Así lo dijo Majo Aguilar.

Pese al esfuerzo que Majo y su familia hicieron por ayudar a mejorar la salud del pequeño Arturo, el niño finalmente falleció. La noticia fue confirmada y anunciada por la intérprete de “Cuéntame”, “Hoja en blanco”, “No pidas perdón”, entre otras más a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tras el anuncio del fallecimiento de Arturo, amigos y familiares de Majo lamentaron la pérdida de la cantante, entre ellos su primo Leonardo Aguilar quien no dudó en comentar la publicación de su prima con: “Lo siento mucho prima. Te mando un fuerte abrazo”.

Como lo mencionamos en los párrafos anteriores, a través de su cuenta oficial de instagram, Majo Aguilar anunció el lamentable fallecimiento de su sobrino Arturo, de 7 años de edad. En dicha publicación, la cantante dedicó unas hermosas palabras a quien desde ahora llama su “estrella para siempre”.

“Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor. Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte. Te amo mi sobrino hermoso.”, se lee al inicio de su mensaje