Anna Ferro recuerda a Fernando del Solar con desgarradoras palabras: "Te prometo que voy a ser feliz" | VIDEO

En medio de la polémica por la lectura del testamento de Fernando del Solar, apareció Anna Ferro en Sale el Sol para vivir una dinámica donde se pretendía que le dijera adiós al amor de su vida. En el matutino se encontraba una experta en la materia y algunos de los conductores del programa. Gaby Pérez, tanatóloga, le dijo a Anna que tenía una barita para quitarle todo el dolor que estaba sintiendo, pero la viuda del conductor de tv no aceptaría.

En la dinámica, le explicaron a Ferro que tenía una barita mágica que iba a hacer que se le quitara todo el dolor que sentía tras la partida de Fernando del Solar. El punto importante para quitarle el dolor con la barita era que se iba a olvidar de todo lo que habían pasado juntos. Anna no volvería a recordar los buenos y los malos momentos que vivió junto al amor de su vida.

"Imagínate que esta barita mágica te puede quitar tu dolor, lo veo en tus ojos hermosos, pero tristes. Si yo pudiera con esta barita quitarte tu dolor, tu me dirías: 'adelante Gaby quítamelo. Pero fíjate, te voy a quitar tu dolor, pero al quitarte tu dolor, te voy a quitar también todos los recuerdos que tienes de Fer, todo lo que viviste con él. Te garantizo que ya no va a doler nada. ¿Te lo quito?", dijo Gaby a Anna Ferro .

La viuda de Fernando del Solar no dudó un solo instante en negarse a olvidar de por vida todo lo que vivió con el conductor de Sale el Sol. Gaby le preguntó que si el dolor que está sintiendo ahora es el precio por haber podido estar junto a Fernando, lo pagaría. A lo que Anna volvió a decir que no y procedió a explicar sus razones.

"No, pasaría todo igualito, como lo he pasado, miles de veces por acompañarlo, porque nos hicimos más grandes y más fuertes juntos. Porque para mí él me guío como yo lo guíe. Entonces para mí es un ¡No! me lo quedo", dijo Ferro a lo que agregó: "El amor lo vale".