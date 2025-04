Karol G comparte TRÁILER de “Mañana fue muy bonito”, su documental: ¿cuándo y en dónde ver?

Fue el 30 de diciembre cuando la cantante colombiana, Karol G anunció a través de sus redes sociales que estaba preparando un documental sobre su camino al éxito y el costo de la fama sobre su vida personal. Desde entonces la intérprete de “Ocean” se mantuvo distante de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el pasado 18 de abril regresó a redes sociales y compartió una serie de fotos desde la playa y con nuevo look, dejando atrás especulaciones de un embarazo. Ahora este martes 22 de abril, la colombiana volvió a hacer una publicación, esta vez con el anunció de la fecha de estreno de su esperado documental en Netflix.

La mañana de este martes 22 de abril, la famosa cantante colombiana compartió el breve tráiler de su documental el cual lleva por título “Mañana fue muy bonito”, el cual de manera casi inmediata comenzó a recibir miles de comentarios felicitando a “La bichota”.

En dicho material se puede apreciar de manera breve lo que próximamente fanáticos de la intérprete de “Tusa”, “200 copas”, “El barco”, “El makinon”, entre muchas más nos mostrará desde su intimidad cómo es la vida de una estrella de su talla.

“Desde que era una niña me decían: ‘Karol, este sueño no es para ti’...Ya el hecho de ser mujer sí fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto… Todos veían que yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera pero por dentro sentía que estaba perdiendo quien realmente era…Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue no me alcanzaría el tiempo…Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería cero…”Se escucha decir a Karol en el documental