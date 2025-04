Eres old, pero ¿así de old? 7 discos que cumplen 20 años este 2025

En abril del año 2005, el Papa Juan Pablo II perdía la vida y con ello, daba paso al Cónclave que a la postre eligió a Josep Aloisius Ratzinger como nuevo Sumo Pontífice. Benedicto XVII renunciaría en el 2013, pero esa ya es otra historia. El año 2005 podrá parecerte muy cercano, sin embargo, de aquella fecha ya pasaron 20 años y quizá el dolor en nuestras rodillas nos lo recuerda.

Hace dos décadas, George W. Bush asumía de nueva cuenta la presidencia de Estados Unidos, la Unión Europea ponía fin a largos años de nulo contacto con el gobierno cubano y Vladimir Putin se convertía en el primer mandatario ruso en visitar Israel. En México, desaparecía CNI Canal 40, iniciaba operaciones el Metrobús de la Ciudad de México, y Vicente Fox desistió de desaforar a Andrés Manuel López Obrador.

En la música, se lanzaron diversos discos que seguramente al nombrártelos, te recordaremos lo que tú vivías en el 2005. Ahora, sólo te recomendamos ponerte los audífonos y disfrutar de este recorrido musical que comenzó hace 20 años.

7 discos que cumplen 20 años este 2025

1. Guero, Beck

Definitivamente Guero, es el disco más pop de Beck y posiblemente uno de los más relajados, si pudiera ser eso posible. Aunque para muchos críticos el sonido los remitía a "Odelay", muchos más fueron despiadados al asegurar que este álbum que representa el noveno en la carrera de Beck, no era tan poderoso como sus antecesores. Incluso hasta se dieron el lujo de calificar este disco como un trabajo en el que no hubo el desparpajo conocido por parte del músico californiano.

2. Silent Alarm, Bloc Party

Tan importante es este disco en la carrera de la banda liderada por Kele Okereke, que con todo y la polémica que hay luego del deslinde de la gira por parte de Metric, quienes fungían como sus invitados para celebrar con ellos los 20 años del álbum, la gira tendrá hasta show en la Ciudad de México este año. Las canciones tienen una dualidad: quisieras moverte al ritmo de la música, pero las letras que tienen en la pérdida el común denominador, te llevan a pensamientos más interiores igual que reflexivos. La soledad que padece el ser humano moderno, uno de los principales focos inspiradores de Okereke y compañía para este gran álbum.

3. Playing the angel, Depeche Mode

Este disco sirvió, además, para que Depeche Mode celebrara 25 años de carrera. Posiblemente el sencillo más sonado en la radio proveniente de ese álbum es "Precious", sin embargo temas como "I want it all", "Nothing's Impossible" o "The Darkest Star", fueron canciones que nos dejaban ver a ese Dave Gahan oscuro y emocional que tanto nos ha encantado desde el debut de la banda en 1980.

4. The back room, Editors

Aprovechando que estamos en el mood de Depeche Mode, los Editors se vieron influenciados por Depeche Mode y diversos sonidos de la época, caracterizados por las letras tristes, la música bailable. Aunque parecían ser una promesa que revivía al post punk revival de aquellos años, muchos críticos decidieron nombrar a este disco como uno de los más flojos de Editors, algo que no comparten del todo sus fanáticos.

5. Extraordinary Machine, Fiona Apple

Dicen por ahí que Fiona Apple es una genia, pero que sólo hace falta que el mundo lo recuerde. Con un talento visible, el objetivo de Fiona nunca fue la captación de grandes masas. Con este disco, Fiona expresaba que estaba lista para evocar algunos de sus sonidos del pasado, pero enfocada también en el camino al futuro. Aunque nunca pudo superar lo que hizo con su álbum debut en el que se incluía la famosa "Criminal", este disco en donde la Fiona influenciada por el jazz, es un buenazo que te debes dar la oportunidad de escuchar.

6. With Teeth, Nine Inch Nails

Lo de Trent Reznor con este discazo va más allá de lo que a veces podamos comprender. Entendemos a la crítica cuando es severa con algunos sonidos que quisieran seguir escuchando, o cuando hablan de la evolución en el sonido de una banda que ya lleva mucho tiempo en la industria, sin embargo, NIN lo hizo bien en este sentido para sus fans. Cumplió, como cumplió este disco ya 20 años.

7. Takk, Sigur Rós

Aquí, Sigur Rós apostó más por lo orgánico y le salió. Muchos fans aseguran que si quieren captar nuevos seguidores, este disco es el mejor para iniciarlos. Hace 20 años, este sonido cautivó a miles de seguidores alrededor del mundo aunque la crítica los haya catalogado en su momento como un "Coldplay más abstracto".

Si quieres darte una vuelta al escuchar estos discos, seguramente te aparecerán más recomendaciones de música de aquellos años, en donde te recordamos que ya pasaron 20 años, aunque el 2005 pueda parecer bastante cercano.