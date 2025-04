Biby Gaytán deja de seguir a su hija, Ale Capetillo, luego de NO asistir a su boda

La actriz, cantante y conductora, Bibi Gaytán, dejó de seguir en redes sociales a su hija, Alejandra Capetillo, quien se casó el pasado 11 de abril. La famosa protagonista de "Dos Mujeres un Camino" no asistió a la boda de su hija menor con Nader Shoueiry, celebrada en Madrid, España, lo cual ha sido criticado por el público.

A diferencia de sus otros hijos, Eduardo y Ana Paula, a quienes Bibi Gaytán sí sigue, con su hija menor no hay esa interacción en los videos de Ale. Incluso en los videos de su boda, la conductora no dejó sus "me encorazona", ni "likes" sobre el enlace matrimonial de la más pequeña de la familia.

Ante la ausencia de Biby Gaytán y su esposo, Eduardo Capetillo, en la boda de su hija Alejandra, los comentarios no se hicieron esperar, pues los seguidores de la influencer lo notaron de inmediato. “Nunca entenderé por qué los padres de Ale no viajan a España”, “¿y tus papás y los papás de Nader?” y “de los días más importantes de Ale y los papás, ausentes”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué no asistieron Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo a la boda de su hija menor, Alejandra?

Ante la falta de sus famosos padres, fueron sus hermanos mayores quienes entregaron en el altar a Alejandra Capetillo, con quienes incluso practicó su paso al altar. Además, ellos la acompañaron en todo el proceso para elegir el vestido, la comida, y algunos detalles del enlace matrimonial.

Ante las críticas por la ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la ceremonia civil de Alejandra y Nader, fue la novia quien comentó que sus padres sí se hicieron presentes, pues les llamaron por videollamada. "Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia", dijo Ale.

Los famosos padres no pudieron estar presentes físicamente, debido a compromisos laborales, pero a través de FaceTime le marcaron a su hija menor y a su marido, Nader Shoueiry. En mayo próximo, el feliz matrimonio tendrá una ceremonia religiosa que al parecer, se realizará en México.